Beppe Braida/ Bomba sexy con i suoi calzini, Vera Gemma non ha dubbi!

Beppe Braida all’Isola dei Famosi 2021: “Non sono pronto ma me la gioco”

Beppe Braida alzati! Ma era già alzato. Sicuramente ricorderemo questa gaffe di Ilary Blasi al debutto dell’attore comico e conduttore all’Isola dei Famosi 2021. Dopo lo slittamento dal lunedì al giovedì, finalmente il re di ‘Attentato!’, lo storico sketch di Zelig che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, per l’ttore è arrivato il momento di sbarcare sull’Isola lanciandosi dall’elicottero proprio insieme agli altri 3 concorrenti, Valentina, Myrea e Brando Giorgi. Sembra che a loro ne seguiranno altri la prossima settimana ma, per il momento, sono loro ad aver portato nuova linfa vitale sull’Isola. In particolare, Beppe Braida non fa mai mancare le sue battute e anche il suo abbigliamento strano ed eccentrico che lo vede spesso circolare sull’isola con i pantaloncini e i calzini tenuti altissimi.

Roberto Ciufoli incidente, come sta/ Torna in gara a L'isola dei Famosi?

Beppe Braida e i suoi calzini fanno impazzire Vera Gemma: “Bomba sexy”

Appena arrivato si è lasciato andare ad un simpatico ‘benvenuti all’Isola ma siamo in Groenlandia forse’ e così via con i calzini ben alzati, dettaglio sexy che non è sfuggito a Vera Gemma che lo ha subito preso di mira divertendosi al grido di ‘qualsiasi cosa succeda tra di noi ti prego non togliere i calzini’. Beppe Braida è quindi la bomba sexy dell’Isola dei Burinos e subito dopo la diretta di giovedì si è subito piazzato davanti alla telecamera per spiegare che di certo non si sente pronto per un’esperienza del genere ma che ha deciso di partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 per capire un po’ come vanno le cose e qualcosa in più su di lui e quindi non è preoccupato di quanto tempo potrà durare la sua permanenza sull’Isola. Al momento Beppe Braida sembra ben inserito e le sue battute hanno regalato un po’ di brio ai naufraghi, come andranno el cose questa sera in puntata?

LEGGI ANCHE:

Valentina Persia/ Risate e battute ma lavoro? Non pervenuta... (Isola dei Famosi)Brando Giorgi/ Elisa Isoardi lo ha puntato: "Ha già sbagliato tutto!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA