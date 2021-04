Beppe Braida, come stanno i genitori malati di Covid?/ “Sono abituato a non mollare mai nella vita”

Beppe Braida, genitori con il Covid: il ringraziamento ai follower su Facebook

Beppe Braida ha abbandonato l’Isola dei Famosi perché i suoi genitori hanno contratto il Covid e il padre, in particolare, sta poco bene. “Io, come potete immaginare, sto vivendo in un frullatore perché dall’Honduras sono dovuto rientrare, ovviamente, per questo motivo” dice Beppe in un video pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook. “Io tanto non mollo. Sono abituato a non mollare mai nella mia vita, a lottare, quindi continuerò a farlo. Ora però sono molto più forte perché ho tutti voi” ha confessato così nel suo discorso il comico, ringraziando tutti coloro che gli sono stati vicino in questo momento difficile.

“Questo video ci tenevo a farlo per ringraziarvi davvero immensamente per il grande sostegno che state dando a me e alla mia famiglia” è la frase con cui l’ex conduttore ha iniziato il video. Braida ha continuato ammettendo che ha ricevuto messaggi da tantissime persone che gli hanno donato un immenso affetto, che definisce “quasi imbarazzante” per lui. Proprio per questo motivo, Beppe ha deciso di pubblicare questo video: il suo intento era quello di ringraziare tutti di cuore, ma voleva farlo guardando il suo pubblico negli occhi.

Beppe Braida: la situazione di salute dei genitori malati di Covid

Il comico ha deciso di abbandonare il reality show di Canale 5 per stare vicino ai suoi genitori, dei quali ha parlato nel video pubblicato sul social network. “Papà è ancora in condizioni delicatissime all’ospedale Mauriziano di Torino. Mamma, grazie a Dio, si è ripresa dal Covid: adesso è negativa” ha fatto sapere a tutti i suoi follower Braida poche ore fa. La preoccupazione per le condizioni di salute dei suoi genitori era così tanta che, una volta appresa la notizia, ha abbondonato immediatamente l’isola in una valle di lacrime. Sempre per stare vicino a loro, il comico non ha partecipato alla puntata di lunedì 12 aprile.

Inoltre, l’ex naufrago ha espresso il suo pensiero sul lavoro che sta facendo il personale ospedaliero. “Permettetemi di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che purtroppo stanno vivendo questa situazione difficilissima” ha detto Braida. “Il mio abbraccio e il mio sostegno va anche a tutti i parenti che hanno dei malati di Covid in ospedale in questo momento” ha continuato con un messaggio di conforto e solidarietà rivolto a tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione.



