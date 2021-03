Beppe Braida, Isola dei Famosi 2021/ Consola Valentina Persia ma teme il peggio per la fame…

Colpa della fame oppure no sembra che i Burinos inizino a cedere all’Isola dei Famosi 2021 anche se Beppe Braida continua a tenere alto il morale dei suoi compagni di avventura. Proprio l’attore comico, arrivato in corsa rispetto ad alcuni compagni, sembra ancora avere le forze di essere positivo sicuro che tra loro non ci saranno screzi o altro. A quanto pare Beppe Braida vive in un mondo tutto suo ma ad essere realistico ci pensa Gilles Rocca che è convinto che appena soffriranno la fame, quindi presto se non riusciranno a conquistare il fuoco questa sera, verrà fuori il peggio di loro e questo lo fa temere un po’. Beppe Braida è ancora sorridente ed è sicuro che tutto andrà per il meglio questa sera. Possiamo dire che proprio lui è uno dei più positivi del programma tant’è che quando Valentina Persia finisce in lacrime e in crisi è proprio lui a consolarla.

Beppe Braida consola Valentina Persia dopo la questione del fuoco ma…

L’attrice è in crisi perché non è riuscita ad accendere il fuoco dopo la puntata scorsa dell’Isola dei Famosi 2021 e così si è sciolta in lacrime ma Beppe Braida l’ha subito consolata convinto che non era semplice accenderlo con un fiammifero per giunta bagnato. L’attore ha rassicurato l’amica anche sullo stato d’animo degli altri Burinos ma le smorfie non sono mancate quando la Persia ha mancato l’obiettivo, forse tutto intorno a Braida si sta sfaldando e solo lui non se n’è ancora accorto? Il comico è convinto che tra i naufraghi c’è feeling e che tutto andrà bene questa sera, speriamo che sia proprio così. Il resto lo scopriremo nella diretta di questa sera in cui sicuramente l’attore non finirà in nomination, salvo sorprese.

