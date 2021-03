Beppe Braida, Isola dei Famosi 2021/ Vuole “liberarsi” di Gilles Rocca per strategia?

Cosa c’è di meglio che passare questi giorni di digiuno e di incertezza insieme a tre comici del calibro di Beppe Braida, Roberto Ciufoli e Valentina Persia? Sicuramente i naufraghi non hanno da mangiare all’Isola dei Famosi 2021 ma tutto è cambiato quando finalmente i gruppi sono finiti insieme e se i Rafinados hanno portato il loro fuoco, i Burinos possono mettere in campo le loro abilità da pescatori. Sullo sfondo rimane l’allegria e la positività di Beppe Braida che giovedì sera, appena sbarcato su Playa reunion, ha avuto modo di abbracciare l’amico Roberto Ciufoli. I daytime non hanno rivelato molto altro su quello che è successo dal momento in cui i due gruppi si sono ritrovati insieme ma sicuramente Beppe Braida continua ad essere uno tra i più positivi del gruppo e di questa esperienza.

Beppe Braida contro Gilles Rocca: “Ogni tanto decolla”

Beppe Braida si è beccato i complimenti di Francesca Lodo che lo ha graziato durante le nomination all’Isola dei Famosi 2021 perché si è dato molto da fare (a differenza di Awed) e poi lui stesso si è recato a nominare facendo il nome di Gilles Rocca. L’attore è convinto e sicuro che il fonico sia un leader di questa Isola ma sicuramente il leader ha bisogno di tante qualità a cominciare dalla pazienza a finire alla diplomazia: “Ogni tanto lui però decolla, solo per questo lo nomino”.

Beppe Braida poi ironizza con Ilary Blasi sulla sua prova in cui sicuramente ha dato tutto e non sa se riuscirà a farlo ancora. In studio si ride mentre la Lamborghini si complimenta con lui che sorride. Ilary Blasi poi chiude con un laconico: “Hai dato tutto, chissà se ti riuscirà ancora”. Il momento della verità si avvicina visto che questa sera tornerà in onda dopo il fine settimana passato con i nuovi colleghi, le sue idee saranno ancora così chiare?

