Beppe Braida, Isola dei Famosi / “E luce fu!”, post polemico contro la produzione?

Beppe Braida torna all’Isola dei Famosi. Questa volta in veste di opinionista, dato che il comico è ormai a tutti gli effetti un ex concorrente. Il naufrago, dopo un periodo di silenzio, è tornato a parlare della sua avventura nel reality show di Canale 5, attaccando a viso aperto la produzione dell’Isola dei Famosi. Sono volate parole grosse da parte di Beppe Braida, che evidentemente non ha apprezzato la “dimenticanza” da parte di Ilary Blasi e della produzione, che fino ad oggi non lo avevano ancora invitato in studio. Questa sera, finalmente, Beppe Braida sarà insieme alla conduttrice e potrà fare chiarezza su quella che è stata l’esperienza all’Isola dei Famosi, commentando chiaramente anche quello che sta succedendo in questi giorni all’interno dello show. A poche ore dalla sua apparizione in studio, tuttavia, fanno rumore alcune sue dichiarazioni.

Beppe Braida, ancora polemiche contro l’Isola dei Famosi?

Sul perché non sia stato invitato dopo il suo abbandono, Beppe Braida non sa darsi una risposta: “Onestamente non lo so. Molti sulle pagine social dell’Isola ho visto che chiedono di me ma boh, non so”. L’ex naufrago non ha digerito l’esclusione forse perché l’ha vissuta come un attacco personale: “L’unica cosa che trovo davvero scandalosa è che io non sia ancora stato invitato in studio”. Ad ogni modo questa sera avrà l’opportunità di dire la sua ed eventualmente togliersi qualche sassolino circa la sua permanenza all’Isola dei Famosi. Sui suoi canali social, intanto, ha comunicato con soddisfazione la sua presenza in studio. “E luce fa”, ha scritto su Instagram. L’inizio di una nuova polemica?

