Beppe Braida/ “Isola dei Famosi? Me la sto facendo addosso, ma…”

Beppe Braida è uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021, il reality show giunto alla sua quindicesima edizione e condotto quest’anno da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Il comico non è ancora approdato in Honduras, ma dovrebbe essere uno dei prossimi naufraghi a lanciarsi dall’elicottero nella calde acqua onduregne. Una nuova avventura per il comico balzato al successo grazie a Zelig che sui social poco prima della sua partenza ha postato una foto su Instagram accompagnata da una didascalia: “qui ero tranquillo al mare….tra tre giorni sarò meno tranquillo sull’isola 😅😅😅 Paura si, voglia di mollare no, fame sicuramente, insomma io ci provo e proverò anche a farvi divertire…..se non svengo!”. Parlando poi della partenza per l’isola dei Famosi ha aggiunto: “tra poco inizia questa avventura. Me la sto facendo addosso ma sono anche determinato a restare il più possibile”.

Beppe Braida all’Isola dei Famosi: “per testare i miei limiti”

Beppe Braida è pronto a naufragare all’Isola dei Famosi 2021. Il comico e conduttore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, si è raccontato alla vigilia della sua partenza per l’Honduras rivelando di aver scelto di partecipare per mettersi alla prova e testare i suoi limiti. E’ consapevole che non sarà affatto facile, anzi parlando di prove è sicuro che una delle più dure sarà quella di stare sull’isola senza sigarette. Il comico ha poi anche immaginato qualora dovesse vincere il reality cosa farà del montepremi finale e rivela: “metà la donerei a Save the Children”. Intervistato da RFBS, il comico ha raccontato cosa è per lui la comicità: “è il miglior antidepressivo del mondo . Molti studi hanno infatti confermato il potere terapeutico di una risata”. Tra i momenti più belli della sua carriera, il comico ha ricordato: “quando ho presentato la prima puntata di Colorado . Era l’inizio di un nuovo percorso, abbandonavo il ruolo del comico per diventare capocomico. Una bella responsabilità”.

