Beppe Braida lascia L’Isola dei famosi 2021/ Perchè? Gravi motivi…

Colpo di scena a L’Isola dei Famosi 2021, reality iniziato da poche settimane su Canale 5: Beppe Braida è stato costretto a lasciare le Honduras. A comunicarlo poco fa in via ufficiale è stata la stessa redazione del programma dell’ammiraglia Mediaset, attraverso un tweet conciso ma significativo in cui viene allegala la foto dell’isolano Beppe Braida con annessa la didascalia: “Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore. #Isola”.

Maurizio Vandelli/ "Equipe 84 bella avventura. Lucio Battisti? Non pagava mai"

Cosa è successo? Nessuno al momento sa dirlo in quanto con “gravi motivi famigliari” potrebbero essere incluse più ipotesi. La prima che ci salta in mente è un lutto, sperando ovviamente che non sia così, ma in tempo di covid sarebbe purtroppo una notizia plausibile. La speranza è che nel giro di qualche ora si possano avere notizie più certe sul concorrente de L’Isola dei famosi che a questo punto ha deciso di lasciare il gioco definitivamente, e quasi sicuramente ulteriori particolari verranno forniti nel daytime di oggi, previsto alle ore 16:30, in attesa poi del ritorno dello stesso reality previsto per la sera di lunedì 12 aprile.

Jessica Morlacchi accusata su Instagram/ "Acchiappo uomini, ma per le amiche..."

BEPPE BRAIDA LASCIA L’ISOLA DEI FAMOSI: SECONDO RITIRO DOPO IL VISCONTE

In rete già si sprecano i commenti all’indirizzo di Beppe Braida, concorrente che nonostante la sua breve permanenza a l’Isola dei Famosi sembrerebbe aver già fatto breccia nel cuore dei telespettatori. E così che una ragazza ha scritto “Mi dispiace #BeppeBraida spero si risolva tutto”, mentre un altro ha aggiunto: “Avrebbe vinto lui. Quando la sorte ti va sempre contro. Grazie di tutto #Beppebraida e sii sempre forte”. Quello di Beppe Braida è il secondo ritiro spontaneo de L’Isola dei Famosi 2021 dopo quello di Ferdinando Guglielmotti: il visconte aveva deciso inizialmente di fermarsi su Parasite Island dopo l’eliminazione, per poi gettare la spugna, abbandonare il gioco e tornarsene in Italia. Recentemente Beppe Braida era apparso un po’ giù di tono, ma il suo stato d’animo sembra non c’entrare nulla con il ritiro di oggi.

LEGGI ANCHE:

Michelle Hunziker "Cat calling? Difendo mia figlia"/ "Uomini irrispettosi e volgari"

© RIPRODUZIONE RISERVATA