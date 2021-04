Beppe Braida lascia l’Isola dei Famosi, Brando lo snobba!/ Gilles Rocca: “Hai fatto una cosa indegna”

Brando Giorgi sotto attacco per aver ignorato l’addio di Beppe Braida

Brando Giorgi nel mirino degli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. Tutto è accaduto durante l’addio di Beppe Braida. Quest’ultimo, a causa dei problemi familiari, ha dovuto abbandonare il reality show e tornare in Italia. Durante il momento dei saluti con gli altri concorrenti, pare che Brando Giorgi non si sia accorto di nulla non salutando così Braida. Giorgi, infatti, si è isolato dal gruppo e non si sarebbe reso conto di quanto accaduto. Il non saluto di Brando Giorgi a Beppe Braida ha provocato la dura reazione degli altri concorrenti. A scagliarsi contro Brando, in particolare, è stato Gilles Rocca che ha criticato l’atteggiamento dell’attore e il suo isolamento dal resto del gruppo. Anche gli altri naufraghi, in particolare Francesca Lodo, non ha esitato a criticare Giorgi.

Gilles Rocca contro Brando Giorgi: “Hai fatto una cosa indegna”

Il momento in cui Beppe Braida ha lasciato l’Isola dei Famosi 2021 ha commosso gli altri concorrenti che si sono scagliati contro Brando Giorgi, reo di aver mancato di rispetto al comico. Giorgi, tuttavia, si è difeso sostenendo di non essersi accorto di nulla, ma la giustificazione non ha convinto Francesca Lodo. “Per alzarsi e prendere il riso sì, per fare un saluto a Beppe no”, ha detto la naufraga. Durissimo, nei confronti dell’attore, è stato Gilles Rocca: “Potevi stare un po’ con noi adesso. Quello è il gioco, questa è la vita vera. Hai fatto l’ennesima figura. Se mischiamo il gioco e la vita reale diventa molto grave, per me ha fatto una cosa indegna”, ha attaccato Rocca. Brando che, dopo essere rientrato in gara ha scelto di continuare l’avventura isolandosi dal gruppo con cui non riesce ad andare d’accordo, ha poi così commentato l’atteggiamento di Rocca: “Ok, è arrivato il gran capo. Ma che ne sai di come sto io?”.

