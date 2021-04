Beppe Braida/ Piange stretto ad Awed: “Io non ti ho nominato, ti voglio bene!” (Isola dei Famosi)

Beppe Braida in crisi per Awed all’Isola dei Famosi 2021

Beppe Braida piange per Awed. All’Isola dei Famosi 2021 abbiamo visto anche questo nei giorni passati e tutto per via della questione delle nomination e di tutto quello che è successo subito dopo. L’attore, molto amico dello youtuber, ha assistito senza parole alle discussioni in Palapa e, ancor di più, è rimasto malissimo quando, tornati sull’Isola, l’amico ha deciso di prendere le sue cose ed isolarsi dal gruppo visto che adesso è rimasto senza Vera Gemma (di stanza a Parasite Island).

A quel punto Braida ha deciso di avvicinarsi ad Awed e abbracciarlo sciogliendosi in lacrime ‘non piango per le donne e ho pianto per te’, ha commentato lo stesso attore. I due hanno avuto modo di parlare e chiarirsi soprattutto perché Braida ci ha tenuto a precisare che lui non lo ha nominato e che, quindi, non si aspettava il suo silenzio. I due si sono spiegati, scusati e chiariti e alla fine Simone ha ammesso di aver reagito un po’ di istinto vedendoli tutti girati di spalle in barca di ritorno dalla puntata.

Beppe Braida intrattiene i naufraghi insieme a Valentina Persia

L’unico scossone relativo alla vita di Beppe Braida all’Isola dei Famosi 2021 in questi giorni è stato proprio questo visto che l’attore continua a vivere in quiete con tutti e adesso anche con l’amico Awed di cui ha sentito la mancanza soprattutto per via del cambiamento che ha notato in lui reo di essersi fatto trascinare da Vera Gemma. Beppe Braida continua così la sua avventura nel programma visto che non è in nomination e che questa sera proverà a conquistare un posto in vetta magari affrontando e vincendo una prova oltre che a intrattenere i suoi amici naufraghi con le sue battute in coppia con Valentina Persia. Sicuramente l’Isola non si vince solo con la simpatia ma dopo le lacrime versate per Awed la sua situazione, agli occhi del pubblico, potrebbe addirittura peggiorare. Cosa ne sarà di lui? Lo scopriremo tra qualche ora su Canale5 nella nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2021.

