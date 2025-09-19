Chi è Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi nel 1962 e ancora oggi nella band? Un percorso che dura da più di sessant'anni

Beppe Carletti è stato colui che nel 1962, più di sessant’anni fa, ha dato vita ai Nomadi. Lo ha fatto con Augusto Daolio, suo amico, diventando il tastierista del gruppo. Augusto, invece, era il frontman, la voce nonché l’autore dei brani. Per trent’anni, i due sono stati indivisibili e hanno portato il gruppo al successo, con brani che hanno fatto la storia, come “Io vagabondo”. Una storia esaltante, fino al 1992, quando Augusto è morto per via di una malattia, un tumore ai polmoni. Un dolore immenso per tutta la band ma soprattutto per Beppe Carletti, che dal giorno uno era con lui in quel progetto.

Qualche anno fa, Beppe, ha raccontato a Verissimo: “Pur sapendo da mesi che lui non ci sarebbe più stato, ho fatto in tempo pian pianino a farmene una ragione che non ci saremmo più visti. Sono uno che non cede mai, che non si arrende mai. Anche nei momenti così difficili non mi sono mai arresto, non ci ho mai creduto che fosse finita. Ho sempre pensato che si poteva continuare, perché continuare voleva dire anche far vivere chi non c’era più. La nostra forza è stata questa: i suoi fratelli mi dissero di andare avanti, allora siamo andati avanti”.

Beppe Carletti, chi è il fondatore dei Nomadi: avanti anche dopo la morte di Augusto

Beppe Carletti e i Nomadi hanno stretto i denti e dopo l’addio ad Augusto Daolio, che aveva solo 45 anni al momento della morte, sono andati avanti e hanno continuato a far musica, cambiando più volte componenti. L’ultima voce è quella di Yuri Cillati, nel gruppo dal 2017: un professionista che a Beppe ricorda molto Augusto. Nonostante abbia quasi ottant’anni, Carletti suona ancora nei Nomadi e lo fa da quando ne aveva solo 16. “I Nomadi non moriranno mai, lo diceva sempre Augusto” ha raccontato Beppe, che continua a credere in quel sogno da ragazzi.