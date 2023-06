Beppe Carletti, il nuovo album dei Nomadi “Cartoline da qui”/ “Ligabue ci ha fatto un grande regalo”

Beppe Carletti racconta il nuovo album dei Nomadi: le sue dichiarazioni

Beppe Carletti, ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile, ha raccontato l’esordio dei Nomadi e il novo album Cartoline da qui uscito il 5 maggio 2023. L’omonimo singolo è stato concepito e ideato da Luciano Ligabue.

“Ligabue ci ha fatto un grande regalo. Dopo aver visto una mostra dedicata ad Augusto Daolio mi ha chiamato e mi fatto sentire questa canzone, poi me l’ha regalata. In questo album ci sono tante persone che mi vogliono bene” ha svelato Beppe Carletti. La band fondata da Carletti e Augusto Daolio quest’anno compie 60 anni: “Dal pubblico i Nomadi hanno ricevuto molto affetto. Quest’anno festeggiamo 60 anni, e li celebreremo proprio insieme al pubblico” ha svelato l’artista.

Beppe Carletti e l’esordio dei Nomadi: “Ecco perchè ho scelto quel nome”

Beppe Carletti, ai microfoni di RTL 102.5, ha parlato degli esordi della band nel 1963: “Il nome Nomadi l’ho scelto perché in quel periodo tutti ambivano a utilizzare nomi esteri. Io ho pensato al fatto che mia mamma lo dovesse pronunciare bene. Non abbiamo mai avuto maschere. Abbiamo un pubblico meraviglioso, che non ci ha mai abbandonato, nemmeno dopo la scomparsa di Augusto. Se vedete un concerto adesso è come se fosse ancora sul palco“.

I Nomadi festeggeranno l’evento con il concerto NOMADI60: “Abbiamo inciso 360 canzoni, fare la scaletta è un disastro», racconta Beppe Carletti. «Abbiamo fatto tantissimi concerti, credo sui 5 o 6 mila. Penso di aver già girato i paesi due o tre volte. Se dovessi mandare una cartolina da un posto in cui ho suonato, non saprei cosa dire. L’altro giorno sono stato a Montella, in provincia di Avellino, dove avevamo già suonato in passato. Mi ricordo i particolari dei concerti, Montella la ricordo perché il vescovo mi diede un rametto di ulivo, che conservo ancora”.

