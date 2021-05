Beppe Carletti/ “Noi cantanti siamo sempre considerati gli ultimi”

Beppe Carletti dei Nomadi ospite della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. Il cantautore è pronto a tornare alla musica con la storica band, ma prima è pronto ad un nuovo improntate appuntamento. Si tratta di “Buonanotte ai sognatori”, un programma trasmesso in diretta radio e tv ai microfoni di Radio Bruno. 60 minuti dedicati alla musica come racconta l’artista: “l’idea di raccontare solo storie belle nasce dall’esigenza di non pensare, anche solo per un’ora, a tutte le brutte notizie che purtroppo ascoltiamo ogni giorno. Un’ora dove parleremo solo di notizie belle: storie, viaggi e ricordi della mia carriera. Un’occasione per stare insieme sereni; per poter andare a letto più tranquilli, con la pace nel cuore e la voglia di fare, speriamo, sogni meravigliosi”.

Si tratta di un primo importante ritorno alla musica per l’artista che, intervistato dal sito Ilmohicano.it, ha posto l’attenzione su come i lavoratori del mondo dello spettacolo siano stati quasi del tutto dimenticati durante questa terribile pandemia.

Beppe Carletti: “la musica è una passione che non mi abbandonerà mai”

“Noi cantanti, purtroppo, siamo sempre considerati gli ultimi” – ha dichiarato Beppe Carletti il leader dei Nomadi precisando – il momento è drammatico per tutti -sottolinea il leader dei Nomadi– tutti chiedono delle tutele, ma a noi non ci pensa nessuno. La musica è sempre stata presa sottogamba perchè si ritiene che i cantanti siano dei privilegiati, siano tutti ricchi, ma non è così, anzi. Poi però quando si tratta di promuovere una qualche iniziativa umanitaria, ecco che allora ci si ricorda di noi, si chiede il nostro aiuto. Sarebbe il momento che ci prendessero in considerazione”.

Durante questi mesi di buio e stop forzato però Carletti non si è mai fermato, anzi ha lavorato come non mai. “Ho cominciato a studiare musica che avevo 9 anni e adesso che ne ho quasi 74 ho lo stesso entusiasmo di una volta. La musica è una passione, passione che non mi abbandonerà mai. Ritengo che poter fare della propria passione una professione, sia la cosa più bella che ci sia” – ha detto rivelando di essere pronto con la band anche a pubblicare un nuovo album di inediti. “C’è già un sacco di materiale pronto e non appena ci sarà permesso torneremo in studio a registrare” – ha detto l’artista concludendo “bisogna prendere le cose con filosofia, anche perchè non è colpa di nessuno. Siamo positivi e ne usciremo vincitori”.

