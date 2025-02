Beppe Carletti: “Un onore lavorare con Zucchero e Ligabue…”

La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto una vera e propria icona della musica italiana: Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi. L’artista ha passato in rassegna diversi momenti significativi della sua carriera, impreziosendo il tutto con innumerevoli aneddoti e soprattutto dedicando parole di elogio ai grandi volti con i quali ha avuto modo di collaborare. Da Zucchero a Luciano Ligabue, sul primo ad esempio ha spiegato: “E’ stato sempre un piacere collaborare con lui e aiutarlo, ho fatto anche un Sanremo con sua figlia, quindi…”.

Beppe Carletti, parlando del rapporto di stima con Luciano Ligabue, ha rivelato un aneddoto del passato: “Una volta mi venne a trovare con un suo manager e mi portò una cassetta. Io dopo 15 giorni gli dissi: ‘Queste canzoni le devi cantare tu’. Dopo tanti anni ci siamo rivisti e mi dice: ‘Quella volta lì ho sbagliato cassetta, te ne dovevo dare un’altra’…”.

Beppe Carletti a La Volta Buona: “Il concerto degli emiliani? Ecco perchè feci arrabbiare Iva Zanicchi…”

Particolarmente curioso – nel corso dell’intervista di oggi a La Volta Buona – un altro retroscena raccontato da Beppe Carletti e che chiama in causa un’altra veterana della musica italiana: Iva Zanicchi. Caterina Balivo ha incalzato l’artista a proposito del bellissimo progetto di qualche anno fa, ovvero un concerto che riunisse tutti i grandi volti della musica italiana di origini emiliane. Sul palco non mancava nessuno, o quasi, a partire da Raffaella Carrà che partecipò pur non essendo invitata direttamente: “Fu lei a chiamarmi, io non ci avevo pensato ma non perchè non fosse un’artista straordinaria. E’ stata davvero una signora, non chiese nemmeno l’hotel; uno spettacolo meraviglioso…”. Assente però Iva Zanicchi che non prese benissimo la mancata chiamata di Beppe Carletti: “Lei si è arrabbiata, so di aver fatto un errore, in tv una volta disse: ‘Carletti, io ti odio!’. Però poi ci siamo rivisti e mi ha detto che non è più arrabbiata con me…”.