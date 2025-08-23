Il celebre conduttore Rai, Beppe Convertini, si racconta tra carriera, successi in tv e le sue origini legate alla terra e ai genitori

Da anni, ormai, Beppe Convertini è uno dei maggiori profili di casa Rai. Il conduttore e presentatore della tv pubblica ha saputo rinnovarsi e reinventarsi con grande ambizione negli anni, forte dei grandi successi con Uno Mattina in Famiglia, Azzurro – Storie di Mare e tanti altri fortunati format che gli hanno permesso di guadagnare la stima del pubblico e dei vertici Rai. Una storia quella di Beppe Convertini che parte da lontano e che racconta la determinazione di uomo molto legato alla sua terra e appassionato al suo lavoro.

In una bella intervista rilasciata ai microfoni di Today, qualche tempo fa, il celebre conduttore ha riavvolto il nastro dei ricordi, parlando della sua infanzia e della sua adolescenza segnata dalla perdita prematura del padre. Una perdita pesante a soli diciassette anni, che lo ha costretto a crescere rapidamente e ad appigliarsi alla sua amata madre. “In questi anni ho cercato di restituirle tutto quello che mi ha regalato, oltre all’amore”, le sue parole.

Beppe Convertini, il legame speciale con mamma dopo la morte del padre

“C’è sempre stato un legame fortissimo, fin da bambino, perché mamma era un po’ quella mamma protettiva. Papà faceva il camionista, non c’era quasi mai”, racconta ancora Beppe Convertini. Sulla perdita del padre, il conduttore ricorda come sua madre divenne fondamentale in famiglia, una donna capace di ricoprire anche il ruolo del compianto marito. “Ho perso mio padre a 17 anni e mamma è diventata una figura fondamentale, è stata molto madre ma anche molto padre”, spiega Convertini.

Il conduttore è fiero di aver legato così tanto con sua mamma, di averle ridato in gran parte quello che lei gli diedi con il tipico amore incondizionato di un genitore. “Mi piace molto l’idea che un figlio possa finalmente donare alla propria madre e al proprio padre un po’ di quello che ha ricevuto da sempre”, ricorda Beppe Convertini. Che sottolinea, ancora una volta, l’importanza di esternare i propri sentimenti ai genitori, finché si ha la fortuna di averli al proprio fianco.