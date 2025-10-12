Chi è Beppe Convertini, il conduttore e protagonista di Ballando con le Stelle? Il presentatore ha perso il papà da piccolo. Poi la scelta della tv
Beppe Convertini, tra i protagonisti di Ballando con le Stelle, nonostante fino a questo momento non abbia ingranato con questa nuova avventura, sta facendo molto parlare di sé, distinguendosi come un professionista educato e pacato. Originario di Martina Franca, il conduttore ha cominciato la sua carriera partecipando per due edizioni al Festival della Valle d’Itria, per poi trasferirsi a Torino, dove ha studiato economia. Nel frattempo ha cominciato la sua carriera come modello, sfilando sulle più grandi passerelle di tutto il mondo. Più avanti sono arrivate le prime avventure cinematografiche: il primo film, nel 1994, è stato “Belle al bar” di Alessandro Benvenuti.
Beppe Convertini, chi è il conduttore: “Ballo per mia mamma”
Con il tempo Beppe Convertini si è spostato più sulla televisione, arrivando a condurre una serie di programmi. Durante la sua esperienza a Ballando con le Stelle, già alla prima puntata, Convertini si è scontrato da Selvaggia Lucarelli che lo ha definito “un uomo medio” del quale gli italiani non ricordano il nome. Critiche che Beppe si è fatto scivolare addosso, replicando di non avere l’ambizione di essere ricordato. “Sì, sono un uomo medio e ballo per mia mamma” ha raccontato nei giorni successivi il conduttore, che ha accettato l’avventura di Ballando proprio per amore di sua mamma, che ama profondamente quel programma.
“L’ho fatto per mia madre, perché quando ho ricevuto la chiamata di Milly era il suo compleanno – il 5 agosto, festeggiava 88 anni – e avevo organizzato una cena con tutta la famiglia. È stata contenta della chiamata e allora ho deciso di accettare” ha rivelato a “Leggo” Convertini. Beppe ha vissuto, da giovanissimo, un grave lutto: a 17 anni ha infatti perso il papà, che faceva il camionista. “Non avrei mai voluto fare il suo mestiere” ha raccontato il conduttore, che ha scelto dunque la via dello spettacolo.