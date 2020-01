Beppe Convertini/ Concorrente de Il cantante mascherato? (Vieni da me)

Beppe Convertini torna nel salotto di Vieni da me. Il conduttore è pronto a svelare quelle che saranno le novità dell’anno che è appena cominciato ai microfoni dell’amica Caterina Balivo. Convertini, dopo aver condotto Linea verde, potrebbe mettersi in gioco partecipando alla prima edizione de Il cantante mascherato, il nuovo programma di Milly Carlucci che andrà in onda, su Raiuno, da venerdì 10 gennaio. Secondo quanto rivelato da Blogo, infatti, i protagonisti de Il cantante mascherato potrebbe esserci Beppe Convertini insieme a Sergio Assisi, Serena Autieri, Orietta Berti, Lorella Cuccarini, Riccardo Fogli, Gabriel Garko, Bianca Guaccero, Frank Matano, Massimo Ranieri e Anna Tatangelo. L’annuncio ufficiale, dunque, arriverà oggi nel corso della nuova puntata di Vieni da me?

BEPPE CONVERTINI, NATALE IN FAMIGLIA E CAPODANNO IN EGITTO

Prima di tuffarsi nuovamente nel lavoro, Beppe Convertini si è concesso un periodo di relax. Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, con la mamma, le sorelle e i nipotivi, Convertini ha festeggiato il Capodanno in Egitto. Sempre sorridente, in perfetta forma e sereno, il conduttore sta condividendo la sua prima vacanza del 2020 condividendo su Instagram foto e video di quello che definisce un “paradiso terrestro”. Al suo fianco non appare mai nessuna donna. Convertini, dunque, è ancora single o preferisce proteggere la sua vita privata evitando di svelare l’identità dell’eventuale compagna? Il mistero continua. I fan, tuttavia, apprezzano le immagini che Beppe pubblica su Instagram. “Beata la fotografa”, “abbronzatissimo e bellissimo”, “che meraviglia”, “così svengo”, scrivono i followers. Il 2020, dunque, oltre ad alcune novità lavorative, porterà anche l’amore al simpatico Beppe Convertini?





