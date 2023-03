Beppe Convertini: “Da giovane volevo fare il commercialista”/ “Ogni anno 50mila km”

Il noto Beppe Convertini, conduttore di casa Rai, si è raccontato questa mattina a Salvo Sottile, durante I Fatti Vostri. Il presentato ha iniziato parlando dei suoi sogni da ragazzino: “Volevo fare il commercialista? Avevo perso da poco papà, quindi andai a Torino perchè avevo vinto una borsa di studio e nel frattempo lavoravo e studiavo. Mi piacevano molto le materie legate ad economia e diritto. La scelta di Torino, che amo ed è bellissima, è data dal fatto che potevo mantenermi con questa borsa di studio e vivevo in un collegio universitario”.

Sulla mamma, che Beppe Convertini porta sempre in vacanza: “La prossima estate andremo ad Otranto, un posto molto bello della mia amata Puglia, un posto perfetto per le persone che hanno difficoltà a muoversi e poi si mangia benissimo”.

BEPPE CONVERTINI: “FACCIO 50MILA KM ALL’ANNO CON LINEA VERDE”

Beppe Convertini ha proseguito parlando dei nipoti: “Io ho 5 nipoti e cinque pronipoti, ma cosa non si fa per loro”, riferendosi anche ad una vecchia esibizione conora in tv assieme alla sua nipote più grande. Beppe Convertini ha poi voluto baciare Anna Falchi, sua compagna durante un programma estivo mattutino di pochi anni fa: “La amo follemente”.

Ovviamente il programma che più identifica Beppe Convertini è Linea Verde, rinnovato anche per il 2023: “Sono alla 200esima puntata, farò circa 50mila chilometri l’anno, considerando che non ho l’auto da 15 anni vado in scooter, bicicletta, a piedi, metro, saranno 200mila km che ho fatto”. Beppe Convertini ha scritto anche un libro ‘Paesi Miei’: “Racconto il Paese più bello al mondo che è l’Italia, un diario di Linea Verde, un viaggio davvero speciale, sono davvero fortunato perchè andare in giro per l’Italia penso sia il lavoro più bello che esista al mondo. E’ un libro che dà uno spunto per un weekend in un luogo non classico ma da scoprire”.

