Beppe Convertini scatena le critiche più amare della giuria di Ballando con le stelle 2025 nella terza puntata: cos'è successo

Se le prime due puntate è stato bersagliato da commenti negativi, nel corso della terza puntata di Ballando con le stelle 2025, Beppe Convertini è stato bocciato senza alcuna riserva. La giuria non ha avuto pietà nei suoi commenti verso il conduttore, che, secondo tutti, è il peggiore della puntata, al punto da aver collezionato due zero (da Selvaggia Lucarelli e Mariotto), e un punteggio totale di soli 10 punti.

La prima a commentare la sua nuova esibizione a Ballando è stata Selvaggia Lucarelli, che ha esordito con una battuta sulla standing ovation del pubblico: “Il pubblico in piedi per lui? Per picchiarlo!” Poi ha proseguito con il suo giudizio sulla performance: “Stai peggiorando nel ballo e nell’arte retorica. – ha detto a Convertini – Stasera hai fatto qualcosa di incredibile: eri fuori tempo sia nel ballo che mentre cantavi. Non riesci proprio a sentire niente!”.

Giuria distrugge Beppe Convertini a Ballando con le stelle 2025: “Hai fatto ancora peggio”

Ivan Zazzaroni ha ironizzato sul fatto che, dopo la sua samba, “hanno cancellato il Carnevale di Rio de Janeiro”. Ancor più severo Fabio Canino, che di Convertini ha detto: “Sono ammirato, credevo che non riuscissi a fare peggio della scorsa settimana, e invece ci sei riuscito! Non c’è un passo che becchi!”. Dura anche Carolyn Smith, che ha concluso: “All’inizio sembrava la donna delle pulizie, però sei un po’ anti-ballo, niente coordinazione”. Convertini, però, non si è abbattuto, e si è anzi detto pronto a tornare in pista: “Per me è una gioia ballare anche se non sono capace! Siete noiosi, dite sempre le stesse cose.”

