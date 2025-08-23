Beppe Convertini è single o fidanzato? Si rincorrono le voci sulla vita sentimentale del celebre presentatore, ma prevale il mistero dopo che...

Un nuovo amore nella vita di Beppe Convertini? Il passato con Sara Ricci e la rottura dopo che…

E’ mistero sulla vita privata e sentimentale del celebre conduttore Rai, Beppe Convertini. Il presentatore d’altra parte ha sempre mantenuto un profilo basso sul fronte sentimentale, evitando di mettere in piazza i propri sentimenti, specialmente dopo la rottura con l’ex compagna Sara Ricci. Quest’ultima, in una intervista di qualche tempo fa, aveva speso parole al miele per l’ex fidanzato, ricordando anche il dramma che li aveva colpiti duramente quando erano una coppia.

“Ci siamo molto amati, poi, dopo la perdita del nostro bimbo, le strade si sono divise anche se siamo rimasti amici”, ha raccontato l’attrice in una intervista a Storie di donne al Bivio. “Io e Beppe Convertini oggi avremmo un figlio di 23 anni…”, le parole colme di dolore dell’ex compagna. Oggi non è del tutto chiaro se Beppe Convertini abbia voltato pagina o meno. C’è chi sostiene lo abbia fatto da tanto tempo, senza annunciarlo ai quattro venti.

Beppe Convertini è single o fidanzato?

Tempo fa, non a caso, il giornalista Alberto Dandolo, sempre ben informato sul mondo delle spettacolo, aveva ipotizzato una convivenza consolidata tra Beppe Convertini ed una persona più giovane di lui. Al di l dei tanti rumor, il celebre presentatore non hai mai fatto chiarezza sull’argomento e ha preferito mantenere massima riservatezza.

Si è però parlato, negli anni, di un forte interesse per il cantante lirico Giovanni Cavaretta, il quale aveva dichiarato di aver avuto una relazione con lui in passato. Su questo argomento, tuttavia, Beppe Convertini ha sempre preferito non sbottonarsi eccessivamente, evitando di tralasciare indizi o di dare adito a voci legate al gossip. Così, ancora oggi, regna il mistero…

