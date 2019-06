Beppe Convertini e Lisa Marzoli/ “Siamo la nuova coppia televisiva dell’estate”

Dopo le risate con Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi e il toccante ricordo di Giorgio Faletti, Beppe Convertini e Lisa Marzoli, i conduttori de La Vita in Diretta Estate, si sfidano nella penultima puntata della stagione di Vieni da me a colpi di foto. La giornalista e il conduttore sono chiamati a riconoscere alcuni artisti del passato e del presente. Divertenti e ironici, oltre a sfidarsi in uno dei giochi della trasmissione di Raiuno che più sono piaciuti al pubblico, svelano qualche dettaglio de La vita in diretta estate. “Avremo tante rubriche, dedicate anche ai personaggi del passato“, spiega Beppe Convertini che poi ricorda l’appuntamento quotidiano con la trasmissione: “andremo in onda dal lunedì al venerdì, alle 16.50, vi aspettiamo”, ricorda Convertini.

Beppe Convertini e Lisa Marzoli: “ci siamo piaciuti subito”

Dopo un momento dedicato alla vita privata di Lisa Marzoli che, a Caterina Balivo racconta di non dormire ormai da venti mesi essendo diventata mamma di una bambina che “a parte questo particolare, è una bambina buonissima”, si passa al rapporto tra i due conduttori de La vita in diretta Estate. “Ci siamo piaciuti subito. Dopo il primo incontro è scattato il feeling” – spiega Lisa Marzoli che poi batte Convertini anche nel gioco – “dove non arrivo io c’è Lisa, ecco perchè siamo una bella coppia”, commenta poi Convertini che, entusiasta dell’occasione che gli è stata offerta, invita in studio anche Caterina Balivo che, pur essendo prossima alle vacanze, potrebbe accontentare i colleghi.

