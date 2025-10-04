Beppe Convertini vuole invertire la rotta a Ballando con le Stelle 2025, dopo una partenza non proprio convincente e lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Beppe Convertini, partenza in salita a Ballando con le Stelle 2025 ma…

Beppe Convertini carico più che mai, assieme alla sua maestra Veera Kinnunen, per rilanciare le sue sorti a Ballando con le Stelle 2025. Dopo la prima puntata che lo ha visto non proprio sciolto e a suo agio in pista da ballo, il concorrente cerca la riscossa, facendo tesoro dei consigli ricevuti dalla sua trainer di ballo Veera Kinnunen. Anche perché i giurati lo attendono al varco, molto più esigenti della scorsa settimana. Selvaggia Lucarelli in primis vuole vedere dei progressi, altrimenti sarà spietata alla prova delle palette.

Lo sa bene Beppe Convertini che proprio con la giurata si era trovato da dire al termine della performance. “Non fare l’uomo medio. Giocatela sulla personalità, se c’è”, aveva tuonato Selvaggia Lucarelli. Una frecciata al veleno che ha colto nel segno, scatenando una pronta reazione di Beppe Convertini.

Beppe Convertini e Veera Kinnunen a caccia di una rivincita per evitare il rischio eliminazione

“Io sono fiero di essere l’uomo medio”, si era difeso infatti il concorrente, trovando sponda in Rossella Erra. La rivincita dell’uomo medio potrebbe essere un tema convincente per sfidare i giudici nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, ma anche per ottenere il consenso necessario da parte del pubblico dei social. Di sicuro Beppe Convertini e Veera Kinnunen dovranno inventarsi qualcosa per svoltare in classifica.

La partenza non è stata delle migliori e il rischio è che il concorrente si ritrovi a gareggiare per evitare l’eliminazione. Certo, non è l’unico ad avere in difficoltà in pista da ballo e in fondo è ancora troppo presto per trarre giudizi affrettati. Ma Beppe, se vuole avere chance di proseguire nel gioco, dovrà dimostrare di aver assorbito tutte le direttive e i consigli di Veera dopo una settimana di duro allenamento in sala prove.