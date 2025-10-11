Beppe Convertini con Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle: stroncato per due volte dalla giuria, ma lui annuncia di non essere pronto ad arrendersi

La coppia di Ballando con le Stelle che fino a questo momento ha convinto meno giudici e pubblico a casa, è quella formata da Beppe Convertini con Veera Kinnunen. Il conduttore, nella prima puntata bersaglio di Selvaggia Lucarelli che lo ha ritenuto “un uomo medio” del quale spesso i telespettatori non ricordano neppure il nome (sempre a detta della giudice), sta provando comunque a fare del suo meglio, nonostante fino a questo momento non sia sembrato tra i più in forma. Beppe, infatti, non è riuscito a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica: nell’ultima puntata ha raccolto solamente 10 punti, dunque un giudizio davvero impietoso quello dei giudici, che non hanno apprezzato neppure il suo sacrificio.

La sua esibizione, simpatica e ricca di colore nonostante sicuramente imperfetta tecnicamente, non sarà piaciuta ai giudici ma ha strappato applausi al pubblico da casa. “Bravissimo, persona meravigliosa educato, sensibile. Non ascoltare i giurati, dovrebbero fare un corso di educazione prima di parlare e offendere” si legge in un commento su Instagram. E ancor: “Sei eccezionale, non demordere”. Insomma, il pubblico sta apprezzando gli sforzi e l’impegno di Beppe, che seppur non impeccabile, si mostra sempre con il sorriso, pronto a imparare e a far vedere quale sia il suo valore come uomo.

Beppe Convertini con Veera Kinnunen non si arrendono a Ballando con le Stelle: “Lavoro per migliorare”

Sicuramente conscio dei suoi limiti come ballerino, Beppe Convertini ha però chiarito sui social di non essere assolutamente pronto ad arrendersi di fronte alle stroncature della giuria. Anzi, ha scritto, col suo consueto garbo: “Con questo programma sto conoscendo la bellezza di ballare. Partendo da zero, non è facile neanche realizzare quanto sto facendo, ma, il percorso non finisce qui! Lavoriamo per migliorarci perché sono solo i primi passi per me!”.

Insomma, nonostante al momento la sua avventura non stia andando benissimo, Beppe è pronto a fare del suo meglio per migliorare e per dimostrare che, al contrario di quanto affermato da Selvaggia, non è affatto “un uomo medio“.

