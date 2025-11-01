Beppe Convertini e Veera Kinnunen eliminati Ballando con le stelle? Giuria stronca, persino Alberto Matano, lui flirta con Selvaggia Lucarelli

Beppe Convertini e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle 2025 sono una delle due coppie a rischio eliminazione in questa 6a puntata ma tranquillamente si può dire che il conduttore è il concorrente rivelazione di questa edizione. Ovviamente non stiamo parlando di ballo, per il quale è super negato, ma del fatto che sta tirando fuori la sua personalità e soprattutto i battibecchi con la giuria sono molto divertenti, non regalano scontri e offese ma simpatiche frecciate che divertono anche i telespettatori (mentre in altri casi vige la noia più assoluta.)

Nella prima puntata si sono cimentati in uno Slowfox che ha mostrato tutti i limiti del conduttore Selvaggia Lucarelli lo ha stroncato ma poi, elogiando il modo sornione e sarcastico del conduttore di rispondere alla giuria ha punzecchiato Milly Carlucci: “I meglio 75 euro spesi per questa edizione.” Beppe Convertini e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle 2025 non hanno convinto la giuria ma è nato un certo feeling tra il conduttore e Selvaggia Lucarelli nel corso delle varie puntate. Durante l’ultima, in cui si è cimentato in un Paso Double vestito di pelle nera, Beppe Convertini ha ‘flirtato’ con Selvaggia Lucarelli: “Selvaggia, ti vedo come Veera, vestita così trasgressiva…” “Mi vedi in chiave erotica? Mi vedi ma non mi tocchi…” ha risposto provocatoria la giurata.



Beppe Convertini e Veera Kinnunen eliminati a Ballando con le stelle 2024? La puntata di questa sera si aprirà con lo spareggio tra i conduttore e la coppia formata da Emma Coriandoli (Maurizio Ferrini) e Simone Di Pasquale ed uno dei due dovrà lasciare lo show e sperare poi nel ripescaggio per il possibile rientro. Beppe Convertini più che ballare, sembra pestare l’uva, si muove con la stessa grazia di un orso. La coreografia della scorsa puntata, accompagnata da una canzone rockettara e un look in pelle nera, ha trasmesso grande energia e trasgressione ma il paso non ha convinto «Hai fatto il paso più lungo della gamba» commenta Ivan Zazzaroni e a sorpresa persino Alberto Matano, da sempre buono e accondiscendente con i concorrenti, lo ha stroncato: “Non ho mi visto qualcuno più negato per il ballo.” Saranno Beppe Convertini e Veera Kinnunen eliminati da Ballando con le stelle 2025?