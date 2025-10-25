Beppe Convertini e Veera Kinnunen è una delle coppie protagoniste - nel bene e nel male - della trasmissione Ballando con le Stelle.

Beppe Convertini e Veera Kinnunen sono due dei protagonisti dello show Ballando con le Stelle. L’uomo – inizialmente non veniva considerato tra i principali protagonisti dello show – ma invece si sta ritagliando un grosso spazio ed è sicuramente tra i più simpatici e che rallegra nel corso della trasmissione.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle la coppia danzante ha ballato un valzer con la giuria e Milly Carlucci che hanno scherzato e sorriso con il conduttore che è rimasto al gioco ed ha accettato con il sorriso sulle labbra i voti ed i giudizi, a partire dallo scambio di battute con Ivan Zazzaroni.

Il giornalista ha infatti giudicato cosi Convertini: “Tu non sei permaloso, però il valzer è un’altra cosa. Quando ti dicono che questa è la miglior cosa che hai fatto non crederci” e Convertini ha tirato cosi in ballo i risultati di Zazzaroni a ballare, cosi il giornalista ha chiuso con: “Io però arrivai terzo, se tu arrivi terzo io mi faccio biondo” con la cosa che si è conclusa però con una grande risata.

Beppe Convertini e Verra Kinnunen, anche Selvaggia Lucarelli se la ride

La prova di Beppe Convertini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle non ha portato grandi risultati con i due che hanno ottenuto solo 26 punti, con addirittura un 2 di Mariotto. Fabio Canino ha votato 10, ma solo come terapia d’urto visto una prova non all’altezza e il membro della giuria ha sottolineato:

Vedendo anche il siparietto con la Lucarelli e poi con Mariotto viene da chiedere cosa possa dare ancora Beppe Convertini a questa trasmissione ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che l’uomo è sicuramente tra i più grandi protagonisti, anche se va tolto di mezzo la questione ballo dove Convertini assolutamente non eccelle.

Come speranze di vittoria i numeri sono molto molto bassi ed anzi c’è la sensazione che la coppia composta da Beppe Convertini e Veera Kinnunen possa essere tra le prime eliminate della trasmissione, visto i risultati a più riprese abbastanza scadenti.