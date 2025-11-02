Beppe Convertini è l'eliminato della sesta puntata di Ballando con le stelle 2025: la giuria lo asfalta prima con le critiche e poi con un voto bassissimo

Si è salvato per un pelo dall’eliminazione della quinta puntata di Ballando con le stelle 2025 contro la Signora Coriandoli, un esito soltanto rimandato di poche ore. Il ritorno in pista per Beppe Convertini è andato ancora una volta malissimo. Nella sesta puntata si è esibito in una samba sulle note di ‘Muove la colita’, e nonostante ce l’abbia messa tutta, Convertini è stato distrutto dalla giuria che, con una votazione totale di 13 punti, lo ha fatto nuovamente crollare al nono posto in classifica.

La più clemente nei confronti del concorrente è stata Carolyn Smith, che della nuova esibizione di Convertini ha detto: “Era divertente, aveva qualche ingrediente per fare questa salsa anche se non ho capito che salsa era. Devi lavorare tantissimo sulla fluidità delle cose”.

Beppe Convertini sotto attacco: fiume di critiche a Ballando con le stelle 2025!

Non sono stati altrettanto buoni gli altri giudici, a partire da Ivan Zazzaroni che ha fatto una freddura: “La Colita? A me hai mosso la colite.” Fabio Canino, invece, ha fatto notare che: “Tra il pubblico c’erano persone che ballavano meglio di te”. E ancor più dure sono state le parole di Selvaggia Lucarelli per Beppe Convertini. “Eri l’uomo medio, ora sei medio-basso. – ha annunciato la giurata, che ha poi aggiunto – I primi 30 secondi hai fatto l’animatore del villaggio, poi ti sei buttato tra il pubblico perché speravi di confonderti nella massa. Tu stai facendo un percorso inverso rispetto a Fognini”, ha concluso. I voti bassissimi lo condannano ancora una volta al ballottaggio che, stavolta, si gioca subito e finisce a suo sfavore: è lui l’eliminato della puntata.

