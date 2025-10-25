Beppe Convertini, questa sera 'Ballando con le Stelle': con Veera Kinnunen ha promesso che stupirà tutti presentando una...

BEPPE CONVERTINI, “GIURIA? NEMMENO GUARDAVA LA MIA ESIBIZIONE!”

Beppe Convertini e la frecciata alla giuria di “Ballando con le Stelle”: cos’è successo tra il conduttore Rai e attore pugliese e i giudici nel corso dell’ultima puntata dello show che torna quest’oggi in prima serata? In attesa della nuova puntata, in onda su Rai 1 e che ci apprestiamo a vedere, di uno dei format di punta del servizio pubblico, il 54enne originario di Martina Franca ha avuto qualcosa da ridire in merito a un episodio avvenuto la scorsa settimana. Pur con lo stile e il garbo che lo contraddistinguono, il diretto interessato vi ha accennato nel corso di un’intervista concessa durante lo spin-off “Ballando Segreto” su RaiPlay. Ma cos’ha detto Beppe Convertini e cos’è successo con la giuria del programma?

Protagonista in questa edizione in coppia con la maestra di ballo Veera Kinnunen, Beppe Convertini è certamente uno dei concorrenti più noti e sotto i riflettori del cast di “Ballando con le Stelle”: tuttavia l’esibizione della scorsa settimana non ha convinto appieno i giudici e il conduttore televisivo e radiofonico, assieme alla 39enne ballerina svedese di origini finlandesi, pare essersi tolto qualche sassolino dalle scarpe durante una chiacchierata con la Carlucci. “Ho fatto uno dei balli più belli della storia di… Beppe Convertini!” aveva esordito il 54enne nel corso del talk sul divano, parlando di quello che a suo dire era un “walzer meraviglioso” che a suo dire ha emozionato tutta l’Italia, con migliaia di messaggi. Tutta, ad eccezione della giuria…

MILLY CARLUCCI ELOGIA CONVERTINI, “L’UNICO COL CORAGGIO DI…”

Sì, perché Beppe Convertini ha spiegato alla conduttrice che, durante la sua esibizione con la Kinnunen, i quattro giurati non sembravano particolarmente interessati al loro ballo, dal momento che erano più presi dai loro telefoni. “Ma la nostra giuria giocava al telefonino e non guardava la nostra esibizione… So’ ragazzi! Sì, la giuria si distrae: bisognerebbe requisire loro i telefoni” aveva proseguito Convertini, elogiando la sua presa volante di Veera che aveva persino stupito l’ex ballerina e coreografa britannica Carolyn Smith. Poi, dopo aver mostrato la clip finale della loro performance, Milly ha ripreso l’argomento e individuato una delle peculiarità di Convertini a differenza dei suoi ‘competitor’.

Infatti, a proposito della piccola e puntuta ‘polemica’ di Belle Convertini nei confronti della giuria di “Ballando con le Stelle”, la conduttrice prima ha ironizzato sulla sua presa della Kinnunen (“Lei stava per battere la testa!”), poi è tornata seria e ha detto al collega e concorrente che “tu sei l’unica persona che ha il coraggio di rintuzzarli, qualunque cosa dicano”. Per la Carlucci, infatti, è successo nella storia del programma che qualcuno si sia arresto strada facendo, mentre il 54enne pugliese a suo dire non si arrende mai. E anzi, in vista della sorpresa annunciata per il loro numero di stasera, è emerso che la maestra di ballo cercherà di tirare fuori l’anima più rock e aggressiva di lui, proprio nel corso della puntata che vedrà la mamma di Convertini tra il pubblico (ma dedichiamo a questo un pezzo a parte quest’oggi, NdR).