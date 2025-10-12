Beppe Convertini, ospite oggi a Da noi a ruota libera, si è raccontato nel merito della sua avventura a Ballando con le stelle 2025.

Beppe Convertini vive da protagonista l’esperienza a Ballando con le stelle 2025, a prescindere dai risultati che per ora non collimano con l’entusiasmo che sta regalando al pubblico in queste prime puntate. Oggi, ospite nel salotto di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, si racconta proprio da questo punto di vista mettendo in evidenza anche il suo modo di affrontare le critiche ricevute dopo le prime performance da parte della giuria: “Mi sto prendendo la scena a Ballando con le stelle 2025? Non sono abituato a vivere il centro delle polemiche, anche perchè cerco sempre di dare il massimo e fare gioco di squadra. Veera è il mio angelo custode, ha capito i miei limiti. Non sono comunque abituato a stare al centro dell’attenzione, anche perchè di solito le polemiche le lascio scivolare, salvo qualche caso…”.

Beppe Convertini prosegue ricordando il reale motivo per il quale ha accettato Ballando con le stelle 2025: “Non so se riuscirò a dare soddisfazione a Mamma dato che è per lei che ho accettato Ballando con le stelle 2025. E’ una forma di grande restituzione dell’amore che ha avuto per me e mi ha donato per tutta la vita”. Tornando sul riscontro della giuria, almeno per queste prime puntate, ha raccontato: “Ai commenti ci rido su, bisogna saper vedere il bicchiere mezzo pieno; la gente alla fine un po’ mi ama, il pubblico è sovrano. La loro solidarietà mi fa piacere… Forse potrebbero andare meno sul personale, il rispetto nella vita prima di tutto”.

Beppe Convertini a Da noi a ruota libera: “Mi sento in dovere di ricambiare l’amore di mia madre…”

L’atmosfera si fa toccante a Da noi a ruota libera quando Beppe Convertini ricorda la terribile perdita del papà a causa della malattia e il legame viscerale con la mamma. “Ho perso papà quando avevo 17 anni, una malattia terminale con metastasi in tutto il corpo. Mamma per mesi è stata al suo fianco, a medicarlo e dargli coraggio. Ho visto mio padre spegnersi lentamente ed è stato drammatico; non solo per la perdita di una persona importante, perdi una guida…”. Toccano il cuore le parole del conduttore: “Con mamma ho un legame fortissimo perché abbiamo dovuto lottare. Mi ha dato la possibilità di seguire la mia strada, di inseguire i miei sogni. Mi ha dato talmente tanto che cerco costantemente, con piccoli gesti, di restituirle l’amore”.