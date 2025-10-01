Ballando con le Stelle, Beppe Convertini stremato: “Avrei dormito in camerino, ma non l’ho fatto”.

Dopo la sua prima esibizione a Ballando con le Stelle, Beppe Convertini è stato duramente criticato dai giudici, i quali l’hanno definita orrenda. Ed è così che quello che è successo dopo ha lasciato tutti di stucco. Lo spiega su Chi Giuseppe Candela con queste parole: “Un camerino notturno a Ballando con le Stelle. Ballando con le Stelle saluta il pubblico a notte fonda e il concorrente Beppe Convertini, poche ore dopo, è alla conduzione di Unomattina in famiglia. Una distanza temporale che lo avrebbe spinto a chiedere di dormire nel camerino del programma ideato da Michele Guardi. Non lo ha, però, fatto. Dicono abbia dormito poco per le critiche durissime della giuria”.

Marcella Bella difesa da Fratelli d'Italia: "Frasi squallide e sessiste a Ballando con le stelle"/ Nota choc

Durante l’ultima serata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha anche affibbiato a Beppe Convertini il soprannome di “Uomo Medio“, e lui, a Ballando Segreto ha risposto così, facendo intendere che è meglio stare attenti con le parole: “L’uomo medio sta spaccando! Io sono felicissimo di essere un uomo medio, ci sono degli eroi, ma sono pochi, quelli che salvano le vite, io sono un medio e va benissimo così”. Il conduttore ha sottolineato quanto i suoi nipoti, la sua famiglia, e altri fan stiano facendo di tutto per sostenerlo: “Magari ho fatto un’esibizione che non le è piaciuta, ma non è bello dire che era orrida”.

Ballando con le stelle 2025 cambia orario e lascia spazio ad Affari Tuoi/ La strategia Rai dopo ascolti flop

Beppe Convertini, Giuseppe Candela chiarisce il camerino gate: “Non ha dormito lì“

Poche ore fa Giuseppe Candela ha chiarito ulteriormente cos’è successo la serata di Ballando, dove Beppe Convertini avrebbe dovuto dormire in camerino pronto per andare poi il mattino dopo a condurre la sua trasmissione su Rai 1: “Un camerino notturno per Beppe Convertini. Ballando con le stelle saluta il pubblico a notte fonda e il concorrente Beppe Convertini, poche ore dopo, è alla conduzione di Unomattina in famiglia. Una distanza temporale che lo avrebbe spinto a chiedere di dormire nel camerino del programma ideato da Michele Guardì. Non lo ha, però, fatto. Dicono abbia dormito poco per le critiche durissime della giuria“.