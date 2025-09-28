Beppe Convertini, ospite oggi a Domenica In, ha svelato un toccante retroscena sulla chiamata per Ballando con le stelle 2025.

Il ghiaccio è stato rotto, le star scelte per questa roboante ventesima edizione di Ballando con le stelle 2025 hanno mosso i primi passi sul palco di Rai Uno e per l’occasione non poteva mancare l’approfondimento del giorno dopo nel salotto di Domenica In. Alcuni dei protagonisti siedono in studio per disquisire di quanto visto all’esordio e spicca in particolare la presenza di Beppe Convertini, tra i primi a finire ‘nel mirino’ delle critiche pungenti di Selvaggia Lucarelli.

Definito ‘uomo medio’, quasi con connotazione negativa; un commento che non ha ferito particolarmente Beppe Convertini che nello studio di Domenica In ha sottolineato: “Io sono fiero di essere considerato l’italiano medio”. Ciò che il conduttore ha voluto sottolineare è stato però un retroscena molto più rilevante; il motivo che lo ha spinto verso Ballando con le stelle 2025 è oltremodo toccante e, in quanto tale, il suo percorso non può essere in alcun modo scalfito dalle critiche. “Se ho accettato, è per mia mamma”.

Beppe Convertini a Domenica In: “Quando mamma ha saputo di Ballando con le stelle 2025…”

Beppe Convertini ha toccato il cuore dei presenti nel salotto di Domenica In; si è aperto senza filtri sulla malattia della mamma e di come, per amore, abbia deciso di regalarle questo mix di emozioni uniche che solo Ballando con le stelle 2025 poteva regalare. “Io non so ballare, mi è arrivata la chiamata di Milly Carlucci quando mamma il 5 agosto festeggiava i suoi 88 anni: è malata e ho scelto di accettare solo per lei”. Il conduttore ha poi aggiunto: “Il discorso è questo, quando mamma ha sentito la chiamata di Milly Carlucci le si sono illuminati gli occhi. Quindi, sono un pezzo di legno, ma ballerò per lei!”.