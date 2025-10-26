Beppe Convertini bocciato dalla giuria di Ballando con le stelle 2025 e anche da Alberto Matano: "Sei proprio negato"

Niente da fare per Beppe Convertini a Ballando con le stelle 2025: le sue performance continuano ad essere le più criticate dalla giuria, che spesso neppure riesce a trattenere le risate dopo averlo visto ballare. Lui la prende ormai con ironia, facendo battute e sarcasmo con i giurati, ma nel corso della quinta puntata che Alberto Matano, solitamente sempre incoraggiante con i concorrenti, si è schierato contro Convertini, dichiarando che il ballo proprio non fa per lui.

“Non ho mi visto qualcuno più negato per il ballo”, ha ammesso il conduttore, spiegando di non poter dire il contrario, anche se Convertini è un suo amico. D’altronde, anche il resto della giuria ha bocciato la nuova performance, trovandola sbagliata in quasi ogni suo passo.

Beppe Convertini bocciato ancora dalla giuria di Ballando con le stelle 2025

“Sono disperato”, ha ammesso Fabio Canino, lasciando la parola a Carolyn Smith, altrettanto in difficoltà. “Tu rappresenti la più grande parte del popolo maschile che vogliono ballare, fanno lezione e hanno il coraggio di presentarsi costantemente, nonostante non hanno capito niente. L’attitudine però era perfetta, la faccia giusta”, ha spiegato la presidentessa di giuria. E se Mariotto si è sentito in un’altra dimensione guardando Convertini, Selvaggia Lucarelli lo ha trovato “Meno peggio del solito”.

