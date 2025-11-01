Eliminati Ballando con le Stelle 2025: Beppe Convertini o la Signora Coriandoli? I due concorrenti a rischio aprono la sesta puntata con uno spareggio

C’è la prima eliminazione a Ballando con le stelle 2025, anzi no. Dopo sei puntate è andato in scena il primo ballottaggio per l’eliminazione tra la Signora Coriandoli e Beppe Convertini, tanto atteso dal pubblico a casa proprio per scoprire chi sarebbe stato il primo concorrente a lasciare la gara. Questa sorte è toccata, per una piccolissima percentuale, alla Signora Coriandoli, che stava già per lasciare la pista e il programma quando Milly Carlucci si è ricordata dalla Card data ai tribuni del popolo, che regala una seconda chance a chi viene eliminato. Una card che, inaspettatamente, è stata giocata da Sara Di Vaira: la ballerina ha deciso di dare un’altra possibilità alla signora Coriandoli, dandole dunque la possibilità di tornare in pista. Dunque, nessun eliminato in questa puntata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Signora Coriandoli e Beppe Convertini eliminati da Ballando con le Stelle 2025? Ecco chi rischia di più…

Beppe Convertini o la Signora Coriandoli eliminati da Ballando con le Stelle? In realtà, solo uno dei due concorrenti lascerà il talent show di Milly Carlucci questa sera, sabato 1 novembre. E scopriremo chi tra il conduttore e l’attore comico dovrà dire addio al programma già in testa alla puntata. Saranno infatti Beppe Convertini e la Signora Coriandoli ad aprire il sesto appuntamento con Ballando con le Stelle 2025. I due concorrenti sono scivolati sul fondo della classifica la scorsa settimana e dopo aver vissuto “pericolosamente” le prime settimane, ora sono chiamati a superarsi per evitare l’eliminazione.

Dunque, chi sarà eliminato da Ballando con le Stelle 2025? La palla passa al pubblico a casa che, forse, per simpatia potrebbe premiare la Signora Coriandoli. Si tratta solo di un “pronostico” e di “sensazioni” sbirciando un po’ l’aria che tira sui social.

Ballando con le Stelle 2025, sfida tra la Signora Coriandoli e Beppe Convertini: chi sarà eliminato?

Maurizio Ferrini, l’attore che interpreta appunto il personaggio della Signora Coriandoli, spera di proseguire la sua avventura a Ballando con le Stelle 2025, anche se ha fatto sapere in diverse interviste di essere molto provato dal trucco e il parrucco. D’altra parte la puntata è molto lunga e non dev’essere facile mantenere la concentrazione con il suo travestimento.

Il coach Simone di Pasquale l’ha preparato a dovere per la sfida con Beppe Convertini, che a sua volta non ha alcuna intenzione di farsi eliminare. Con Veera Kinnunen darà il tutto per tutto per regalarsi ancora una settimana all’interno del talent di Milly Carlucci. Chi si salverà e chi invece verrà definitivamente eliminato?