Beppe Convertini, operato dopo incidente in moto/ “Faccia completamente distrutta”

Beppe Convertini: operazione al volto dopo l’incidente in moto

Beppe Convertini è ricoverato in ospedale da due giorni, dopo aver subito un delicato intervento al volto in seguito a un incidente in moto. Il conduttore di Linea Verde ha pubblicato una foto su Instagram, dal letto dell’ospedale, racconto quanto accaduto qualche settimana fa a Roma: “Ecco che ti succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada”. Convertini ha poi ringraziatp il medico che lo ha operato all’ospedale San Filippo Neri: “Grazie al dottor Scopelliti e al personale del San Fillippo Neri a Roma il mio naso e occhio sono tornati al loro posto!”.

Prima di sottoporsi all’intervento, il conduttore ha continuato a lavorare: “In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia”.

Nonostante le lesioni riportate, Beppe Convertini ha continuato a registrare le nuove puntate di Linea Verde ma adesso il conduttore si è dovuto fermare per l’intervento e per un po’ di meritato riposo: “Mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando Linea Verde la domenica su Rai 1, uno spot e tanti altri lavori… ora mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato…”. Infine il conduttore ha rivolto un pensiero ai pazienti degli ospedali, che sono ricoverati per diversi motivi: “In ospedale si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto… almeno ricordiamoci di regalare loro un sorriso… la terapia più importante assieme alla preghiera!”. Tantissimi i messaggi di affetto da parte di fan, amici e colleghi.

