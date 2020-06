Beppe Convertini “Reality? Voglio solo Linea Verde”/ Ma per Ballando con le stelle…

Pubblicità

Beppe Convertini attore, conduttore meraviglioso alla guida di Linea Verde e presto de Il Terzo Tempo al fianco di Anna Falchi, e poi? Ballerino e cantante avevamo pensato dopo le sue dichiarazioni a Vanity Fair ma, a quanto pare, niente è come Linea Verde, parola di Beppe Convertini. Non si capisce bene chi è che rifiuterebbe il prime time a favore del daytime ma a quanto pare l’attore è proprio su questa lunghezza d’onda. Intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, Beppe Convertini ha rinnovato il suo amore per la trasmissione che gli ha permesso “di girare l’Italia conoscendo borghi bellissimi ma non come farebbe un turista, anzi” e proprio per questo spera in un rinnovo nella prossima stagione televisiva anche se adesso, fino a settembre, sarà impegnato con Anna Falchi ne Terzo Tempo.

Pubblicità

BEPPE CONVERTINI PAZZO DI LINEA VERDE E PRONTO A SPERARE IN UN RINNOVO MA…

Ma cosa farebbe in tv? A quanto pare Beppe Convertini direbbe di no a Pechino Express, seppur ritenga divertente l’adventure game di Rai2, mentre sembra incerto quando si parla di Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show programmi che potrebbero insegnargli a ballare, cantare e imitare e per questo “istruttivi”. Inutile chiedergli ancora se nel suo futuro vede il prime time in uno di questi talent vip perché la sua risposta sembra essere solo una: “Voglio fare Linea Verde”. Per qualcuno questa sua “voglia” potrebbe essere legata alla famosa storia della volpe e l’uva, ma davvero nessuno ha proposto un posto in un talent o in un reality a Beppe Convertini?



© RIPRODUZIONE RISERVATA