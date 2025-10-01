Beppe Convertini risponde a Selvaggia Lucarelli dopo lo scontro di Ballando con le stelle: "Attenta alle parole"

Resiste la tensione tra Beppe Convertini e Selvaggia Lucarelli. I due si sono scontrati a Ballando con le stelle durante la prima puntata e la questione ha fatto il giro del web negli ultimi giorni, il conduttore Rai ha deciso di replicare alla popolare giornalista negli ultimi giorni. Intervistato da Ballando segreto, format di Milly Carlucci, Convertini ha deciso di replicare alle accuse di uomo medio rivolte dalla Lucarelli, questione ha indispettito e non poco lo stesso presentatore: “Bisogna stare molto attenti con le parole, la lingua italiana non è un optional. Lei è una donna che le parole le conosce e in quel caso quell’orrido non mi è piaciuto, orrido è altro, la guerra è orrida. Magari ho fatto un’esibizione che non le è piaciuta, ma non è bello dire che era orrida”.

Le critiche ricevute dalla giuria di Ballando con le stelle sembra aver indispettito ulteriormente Beppe Convertini, come evidenziato da Giuseppe Candela sulle colonne di Chi. Convertini avrebbe addirittura deciso di dormire in camerino per arrivare già pronto alla conduzione di Unomattina in famiglia, dopo aver fatto le ore piccole a Ballando con le stelle: “Un camerino notturno a Ballando con le Stelle. Ballando con le Stelle saluta il pubblico a notte fonda e il concorrente Beppe Convertini, poche ore dopo, è alla conduzione di Unomattina in famiglia. Una distanza temporale che lo avrebbe spinto a chiedere di dormire nel camerino del programma ideato da Michele Guardi. Non lo ha, però, fatto. Dicono abbia dormito poco per le critiche durissime della giuria”.

Beppe Convertini contro Selvaggia Lucarelli: i social si dividono

Lo scontro avvenuto durante la prima puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci ha diviso il web, con la pungente Selvaggia Lucarelli che come al solito si è dimostrata velenosa al punto giusto. Beppe Convertini ha raccolto dalla sua parte una larga fetta di fan, mentre la restante metà ha preso le difese della Lucarelli, non tenera nei giudizi dopo la prima esibizione del conduttore di UNomattina in famiglia:

“Quando sto con il mio portinaio sono un uomo medio, mica il conduttore di Rai Uno! Poi amo mia mamma, considerate che è malata, il Parkinson sta degenerando sempre di più, quindi è chiaro che essere qui è un regalo che le faccio, per lei è una gioia enorme. Quindi vado fiero del mio legame con lei. A casa si sono creati anche gruppi d’ascolto per seguire me, l’uomo medio”.

