Beppe Convertini e Selvaggia Lucarelli, nuovo scontro a Ballando con le Stelle dopo la polemica sull'uomo medio? La precisazione dello showman...
Beppe Convertini contro le polemiche: fiero di essere “uomo medio”
La seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda questa sera sabato 4 ottobre, si preannuncia alquanto rovente. Almeno per quel che riguarda la polemica innescata la settimana scorsa da Selvaggia Lucarelli, nei confronti di Beppe Convertini, destinata inevitabilmente a proseguire stasera in puntata. Ebbene, la giurata aveva definito il conduttore e concorrente “uomo medio, presentatore medio”. Una frase non passata inosservata allo stesso Beppe Convertini, che in studio ha rivendicato il suo modo di essere.
La replica alla giornalista, infatti, non è tardata ad arrivare. Una replica ferma, costruttiva ed elegante. “Io sono un uomo medio e non lo nego perché sono stato cresciuto da due genitori straordinari”, ha spiegato lo showman. La questione, inevitabilmente, verrà ripresa questa sera e Beppe ha un solo modo per “mettere a tacere” la giuria: con una performance all’altezza.
Beppe Convertini, tensione crescente con Selvaggia Lucarelli: nuovo scontro o chiarimento?
Per quanto riguarda la discussa frase sull’uomo medio, come dicevamo, Beppe Convertini ha rimarcato orgogliosamente la sua identità. Ha voluto sottolineare il sacrificio del padre, instancabile lavoratore e persona affettuosa, così come mamma a cui si è legato profondamente dopo la morte del papà. L’infanzia di Convertini, infatti, non è stata facile, ma lui – a proposito di uomo medio – non si è mai tirato indietro dallo sporcarsi le mani e tuffarsi sul lavoro.
Così ha cominciato facendo il cameriere, poi il facchino e poi lavorando nei mercati ortofrutticoli. “Non servivano talenti particolari, solo la voglia di non fermarsi mai e di credere nel lavoro”, ha raccontato ripercorrendo le tappe principali della sua giovane età.