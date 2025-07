Beppe Convertini chiede più spazio in Rai: arriva l'indiscrezione del settimanale Chi.

Beppe Convertini, dopo il successo ottenuto con la conduzione di UnoMattina in famiglia, da sabato 5 luglio su Rai 1 alle 18 conduce la nuova edizione di Azzurro – Storie di Mare che racconta le tradizioni e le bellezze dell’Italia. Un impegno importante per Convertini che, da anni, è un volto noto della Rai. Simpatico, professionale e sempre con il sorriso, nel corso degli anni, Convertini è riuscito a conquistare non solo l’affetto e la stima degli addetti ai lavori, ma anche quelli del pubblico che lo seguono sempre con molto affetto.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, è scontro social con Raul Dumistras/ Il botta e risposta infuocato

Convertini, per tutta l’estate, sarà impegnato alla guida di “Azzurro – Storie di mare” ma in vista della prossima stagione avrebbe chiesto più spazio ai vertici Rai. I palinsesti ufficiali 2025/2026 della Rai sono già stati presentati alla stampa e Convertini che sarà ancora protagonista della stagione spera di poter avere più spazio.

Liliana Resinovich/ Avvocato Sebastiano: “Lilly descritta come una poco di buono, lui ha paura che...”

Beppe Convertini e la richiesta alla Rai

Come fa sapere Giuseppe Candela sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 5 luglio 2025 nella rubrica intitolata “chi chi dice”, in vista della prossima stagione, Beppe Convertini avrebbe fatto una richiesta specifica ai vertici Rai.

“Beppe Convertini che continua la sua inesorabile ascesa in Viale Mazzini, ha storto il naso per il cambio di collocazione del programma estivo Azzurro, avrebbe chiesto più spazio nella prossima edizione di Unomattina in famiglia e la probabilità di sbarcare con alcuni eventi in prima serata. Tra lo stupore di alcuni dirigenti”, scrive Giuseppe Candela.

Anticipazioni Forbidden fruit, 10 luglio 2025/ Alihan invita Zeynep a casa sua, Ender fa una scenata a Yildiz