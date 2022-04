Beppe Convertini: “Tornerò a recitare in tv”/ “Amo il contatto con il pubblico”

Beppe Convertini è stato il super ospite della puntata di oggi, venerdì 29 aprile 2022, di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Francesco Ciannamea. Il presentatore di “Linea Verde” si è collegato direttamente dalle montagne della Valle d’Aosta, dove si trova per realizzare alcuni filmati per le prossime puntate del format di Rai Uno, che nel fine settimana di Pasqua ha fatto segnare picchi di share davvero incredibili, valicando addirittura il 26%.

“Linea Verde – ha confessato emozionato Convertini, che ha anche colto l’occasione per ringraziare i telespettatori che con affetto e passione seguono il contenitore di Rai Uno ogni settimana – va a raccontare chicche meno note o del tutto sconosciute, che vengono poi scoperte dal grande pubblico e, quindi, visitate. Non fatevi tentare dall’estero e da luoghi esotici per le vacanze estive, mi raccomando: scegliete la nostra Italia. Abbiamo citta d’arte, montagne, mari, laghi, fiumi, tutto quello che si può desiderare”.

BEPPE CONVERTINI: “TV? PUNTO A RITORNARE”

Nel prosieguo del dialogo con lo studio di Francesco Fredella e Francesco Ciannamea, Beppe Convertini ha ricordato che nel suo passato c’è anche una carriera da attore, incluso un film con Riccardo Scamarcio. Un mestiere che ha sempre adorato fare e che non sente di avere abbandonato del tutto, tanto che è stato lui stesso a confidare quanto segue: “Mi è capitato spesso di fare molti recital a teatro, il contatto con il pubblico è qualcosa di speciale. Tornerò sicuramente in tv a recitare quando ci sarà l’occasione giusta, con molto piacere”.

Una notizia importante, che conferma come nel futuro del volto simbolo di “Linea Verde” ci saranno, una volta ancora, la televisione e la recitazione sul piccolo schermo. Infine, un consiglio di natura gastronomica: “Il caffè va bevuto senza zucchero per accentuarne il gusto e ancora più importante in tal senso è l’acqua con la quale lo si prepara”.











