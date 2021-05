Beppe Menegatti, marito Carla Fracci/ “Quando ci siamo conosciuti era già fidanzato”

Beppe Mengatti è rimasto al fianco della moglie Carla Fracci fino a oggi, 27 maggio 2021: l’eterna Giselle si è spenta a 84 anni nella sua casa di Milano. Tempo fa nel salotto di “Verissimo“, la ballerina aveva ripercorso la vita professionale e privata al fianco del marito: “Quando ci siamo conosciuti io e Beppe lui era già fidanzato. Poi ci fidanzammo, le nozze arrivarono solo dopo nove anni perché abbiamo dovuto rinviarle spesso: io venivo invitata spesso all’estero, i documenti per il matrimonio scadevano e dovevamo rifarli ogni volta”. Il loro primo incontro avvenne al Teatro Della Scala, Menegatti era aiuto regista di Luchino Visconti: “Lo guardai, e l’intensità di quello sguardo non è mai svanita… eccoci qua dopo oltre sessant’anni”. Sposati dal 1964, Menegatti e la Fracci hanno lavorato insieme per molti anni: il regista ha allestito per lei numerosi balletti in collaborazione con il coreografo Loris Gai.

Beppe Menegatti: una vita la fianco di Carla Fracci

Giuseppe “Beppe” Menegatti, regista teatrale, è il marito della ballerina Carla Fracci. Compagni di vita e di arte dal 1964, anno del loro matrimonio. Il loro primo incontro avvenne nella mitica sala prove “Trieste” della Scala nel 1955, come ha ricordato lo stesso Menegatti su L’Unità: “Ero l’ultimo di una fila di persone che entravano. In testa Luchino Visconti, poi il coreografo Massine, quindi il compositore Mannino e la costumista Lila De Nobili e poi io che portavo la borsa a Visconti. Lila si gira e dice: “Luchino, non potrebbe essere questa qua la ragazza per la parte di Silvestra?”. E indica una fanciulla seduta per terra con i calzerotti rossi. Era Carla”. Menegatti, infatti, ha iniziato la sua carriera come assistente alla regia di Luchino Visconti, poi ha collaborato anche con Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica. In una recente intervista a “Io e te” di Pierluigi Diaco, Carla Fracci ha definito il marito “un genio che elabora, elabora e fa proposte interessanti”. Mentre nel salotto di “Oggi è un altro giorno”, l’etoile ha detto: “Ci amiamo come il primo giorno, e si discute anche come il primo giorno”. La coppia ha avuto un figlio, Francesco.

