Una delle storie d’amore più importanti vissuta da Corinne Clery è senza dubbio quella legata a Beppe Ercole, l’ex marito scomparso nel 2010. Di professione arredatore e antiquario, divenne famoso negli anni settanta non solo per la sua professione ma anche nel mondo del gossip, grazie a diversi flirt e storie molto chiacchierate, come quella con Serena Grandi. L’uomo sposerà l’attrice negli anni ottanta e dopo alcuni anni vissuti l’uno al fianco dell’altro arriverà anche il figlio Edoardo.

Corinne Clery: “Il rapporto con mio figlio è peggiorato”/ “La malattia? Sono guarita quando l’ho cacciato…”

La storia tra la showgirl e Beppe Ercole, tuttavia, svanisce con un divorzio turbolento. Nel 2004, quindi, Beppe Ercole sposa Corinne Clery, con la quale rimarrà fino alla fine dei suoi giorni. L’arredatore verrà a mancare per un gravissimo tumore al cervello.

Corinne Clery non dimentica il marito Beppe Ercole ma oggi non soffre più

Quando il marito è morto per via del tumore, la vita di Corinne Clery è stata letteralmente stravolta. Non è mai facile dire addio a chi si ama, soprattutto dopo una malattia così devastante. In una intervista rilasciata nel salotto di Oggi è un altro giorno, l’attrice francese è tornata a parlare della sua storia d’amore con il compianto marito Beppe Ercole, facendo riemergere tutta la sua nostalgia per il compagno.

Corinne Clery, la confessione choc sulla malattia/ "Mi sono ammalata per colpa di mio figlio Alexandre"

“Ho sofferto molto dopo la sua scomparsa. Lui aveva tutto, tra noi era alchimia. E poi mi sapeva tenere che non è una cosa facile, perché io ho bisogno di una persona che mi lascia essere me stessa”, ha ricordato Corinne Clery. Evidentemente con Beppe Ercole aveva trovato la quadra, ma la vita popurttropo ha riservato una brutta sorpresa all’uomo e alla coppia, che non si è sgretolata nemmeno di fronte alla malattia terribile. “Lo amerò per tutta la vita ma non soffro più, sarei un’ipocrita a dire il contrario. C’è spazio per tante cose nella vita”, le parole della moglie.

Alexandre Wayaffe, chi è il figlio di Corinne Clery/ "Un giorno ci fu una grandissima litigata..."