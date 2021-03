Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi/ “Io e Corinne ci siamo massacrate e lui..”

Due donne famose nella sua vita, donne combattive e battagliere come Serena Grandi e Corinne Clery, era lui Beppe Ercole, l’uomo che è riuscito a conquistarle e che addirittura hanno litigato per lui. Ma come è possibile? Secondo i bene informati Beppe Ercole negli anni Settanta era un famoso playboy dovuta anche al suo lato artistico e creativo visto che lavorava come arredatore ristrutturando le più belle case dei Parioli. La storia d’amore con Serena Grandi iniziò alla fine degli anni ottanta quando lei aveva vent’anni meno di lui e dalla loro relazione nacque il figlio Edoardo Ercole. A quanto pare proprio dopo questo loro amore arrivò Corinne Clery nella vita di Beppe Ercole e i due si sposarono nel 2004 ma sei anni dopo l’arredatore morì per un tumore al cervello e le sue ceneri sono nella casa dell’attrice.

Spesso le due hanno commentato il loro rapporto con Beppe Ercole e proprio Serena Grandi ha ammesso di aver provato qualcosa di importante e di irrepetibile con lui e per lui e durante una sua intervista a Verissimo ha rivelato: “Credo di aver amato davvero solo mio marito. Dopo Beppe, c’è stato il nulla”. Riguardo a quello che lo lega e lo accomuna al figlio Edoardo, la stessa attrice poi racconta: “Era un fantasioso ed Edoardo è molto simile”. A quanto pare, nonostante le battaglie mediatiche tra le due che si sono “massacrate a colpi di articoli di giornali” alla fine Ercole ha lasciato un bel ricordo in entrambe. Serena Grandi sarà ospite a Oggi è un altro giorno, avrà modo di dire la sua ancora a riguardo?

