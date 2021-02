Beppe Ercole, marito Corinne Clery/ Malattia, di cos’è morto? “L’ho accudito fino alla fine”

Giuseppe “Beppe” Ercole è stato il marito di Corinne Clery dal 2004 fino alla morte dell’arredatore, avvenuta nell’aprile 2010. Beppe Ercole divenne famoso come playboy negli anni Settanta ma anche come arredatore ebbe molto successo, ristrutturando le più belle case dei Parioli a Roma. Prima di sposare l’attrice francese icona del cinema erotico italiano, Ercole è stato sposato con Serena Grandi dal 1987 al 1993, con cui ha avuto il figlio Edoardo nel 1989. La storia d’amore tra Corinne Clery e Beppe Ercole è iniziata nel 1995, dopo il divorzio del celebre arredatore da Serena Grandi. In una recente ospitata a Verissimo, l’attrice francese ha raccontato come è iniziata la relazione con Beppe Ercole: “Mi ha fatto una corte serrata: 2 giorni. Siamo andati a cena e da quella sera abbiamo vissuto insieme. Con Giuseppe è stato un amore maturo. Avevo 45 anni e lui 13 più di me”.

Beppe Ercole: marito di Corinne Clery

Corinne Clery lo ha definito Beppe Ercole “l’amore con la A maiuscola”. Poi ha parlato anche della scomparsa del marito, avvenuta nel 2010: “L’ho accudito fino alla fine, ho fatto tutto con amore. L’ho coccolato e protetto. Oggi posso parlare sorridendo, pensando a tutte le cose positive. Ho le sue ceneri a casa, e ho un bel rapporto con lui. Lo immagino che sta bene, che fa qualche scherzo lassù”, ha raccontato nel salotto di Verissimo. Poi ha ricordato alcuni aspetti del loro privato: “Mi piaceva fare tutto con lui, dalla spesa a cucinare, viaggiare, la vita quotidiana. Lui mi chiamava ‘Vita mia’ e io ‘Amore’ o Giuseppe”. Il pubblico di Canale 5 ricorderà l’accesa lite scoppiata dentro la casa del Grande Fratello Vip tra Corinne Clery e Serena Grandi, legata ai loro rapporti con l’arredatore, all’epoca già scomparsa da qualche anno. Dopo la morte del marito, Corinne Clery è stat legata sentimentalmente ad Angelo Costabile.

Malattia di Beppe Ercole: di cos’è morto?

A portarlo via fu un tumore, in una intervista Corinne Clery ha parlato così della malattia di Beppe Ercole: “Mi sento fortunata per averlo conosciuto. Aveva un cancro al cervello. È morto nel giro di tre mesi. È stato un grandissimo amore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA