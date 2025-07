Beppe Fiorello folgorato da Eleonora Pratelli: il colpo di fulmine su un volo per L.A. e l’SMS che cambiò tutto.

Da oltre due decenni Beppe Fiorello è uno degli attori di punta nel panorama italiano. Non solo attore, anche regista e produttore, continua a lavorare sia sul piccolo che sul grande schermo. Ma cosa si sa sulla sua vita privata? Il fratello del celebre comico Rosario ha sposato Eleonora Pratelli, con la quale si è fidanzato nel 2000 dopo essersi innamorato perdutamente di lei in seguito ad un incontro lavorativo. La donna lavora infatti nel settore del lusso, e all’epoca aveva fondato un’agenzia specializzata nella consulenza e gestione dell’immagine dei personaggi famosi, il cosiddetto celebrities endorsement.

Eleonora Pratelli e Beppe Fiorello si sono conosciuti proprio a lavoro. L’attore ha raccontato spesso che per lui è stato tutto un colpo di fulmine e che dopo averla vista per la prima volta non ha resistito mandandole un messaggio e dicendole che lei sarebbe stata la madre dei suoi figli. Ma non finisce qui! I due si sono ritrovati protagonisti di un’incredibile coincidenza che ha fatto loro capire che da quel momento avrebbero dovuto frequentarsi in maniera seria. Infatti, mentre Beppe era in viaggio con Rosario Fiorello ha incontrato proprio Eleonora sullo stesso volo e da quel momento non si sono più separati.

Beppe Fiorello e la moglie Eleonora Pratelli: l’amore per i figli Anita e Nicola

Beppe Fiorello e Eleonora Pratelli hanno poi coronato il loro matrimonio con la nascita di Anita e Nicola, nati qualche anno prima del loro matrimonio che si è celebrato nel 2010 in una bellissima chiesa del Vaticano. In quell’occasione i figli avevano fatto da paggetti. In tutto ciò, l’attore ha sempre dichiarato di essere orgoglioso della sua vita e soprattutto di essere un inguaribile ottimista che insieme alla forza di sua moglie è sempre pronto ad affrontare tutte le difficoltà della vita.

