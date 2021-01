Beppe Fiorello/ “Ho rivisto mio padre in Domenico Modugno”

Tra gli ospiti di punta di Mara Venier nella puntata di oggi di Domenica In troviamo senza dubbio Beppe Fiorello. Un volto amico, non solo per la conduttrice, ma anche per il pubblico di Rai Uno, che domani sera, lunedì 11 gennaio 2021, lo ritroverà nell’adattamento televisivo di “Penso che un sogno così“, la serata in omaggio di Domenico Modugno.

La presenza nel salotto della domenica pomeriggio del primo canale fornirà a Beppe Fiorello l’occasione per anticipare i contenuti di un appuntamento al quale non ha nascosto di tenere in maniera particolare, come riportato da La Repubblica: “Sono molto emozionato, è un progetto che mi tocca l’anima. Dentro c’è tutta la verità possibile che potevo restituire. C’è un grande intreccio di personaggi, per me è toccante: dietro c’è la mia famiglia, una famiglia come tante, e c’è Modugno. Tutto è nato per caso, è un testo che è venuto così, di getto. Il problema che mi ponevo all’inizio è: perché dovrebbe interessare questa storia? Poi tutti a teatro mi dicevano: ‘Ho rivisto mio padre, ho rivisto un pezzo di infanzia’. In realtà ci somigliamo tutti e tutti abbiamo una storia da raccontare, io non porto in scena qualcosa di speciale o eroico, somiglio a tanti. C’è una colonna sonora con le canzoni di Domenico Modugno c’è un gioco di specchi tra mio padre e Modugno. In mezzo ci sono io, e poi c’è il destino che ha voluto che quel ragazzino cresciuto a pane e Modugno sia diventato un attore che può raccontare questa storia“.

BEPPE FIORELLO: “IN MODUGNO HO RIVISTO MIO PADRE”

Beppe Fiorello ha continuato nel suo racconto lasciando trapelare tutto il suo amore per la figura di Domenico Modugno: “Nello spettacolo c’è tutto, manca un elemento fondamentale: il pubblico, ma il silenzio parlerà. Questo racconto entrerà nella storia e segnerà questo periodo perché non ci saranno gli spettatori“. Grande attesa anche per la presenza di Rosario Fiorello: “C’è molta magia, ci sono tanti amici che mi sono venuti a trovare. Con Rosario vivremo un momento particolare, totalmente nostro, vi regaleremo un momento di grande intimità”.

Beppe Fiorello ha continuato: “Questo racconto è dedicato a due donne della mia vita, Sara e Franca. La prima mi ha regalato un padre favoloso e mi ha dato la vita, la seconda, la signora Franca Modugno, mi accolse a casa sua con un abbraccio immenso, facendomi entrare nella casa del mio mito, ebbi un incontro indimenticabile e irripetibile. Mio padre sarebbe potuto diventare un grande artista, per questo lo paragono spesso a Modugno. Mimmo partì dalla Puglia per tentare la fortuna, papà rimase in Sicilia ma era un artista: gli amici lo chiamavano per cantare, gli operai che costruivano la ferrovia ad Augusta lo pagavano perché si esibisse“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA