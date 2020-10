Beppe Fiorello/ Prima del nuovo film diventa “ballerino per una notte”

Beppe Fiorello è il ballerino per una notte della nuova puntata di “Ballando con le Stelle“, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Raiuno. L’attore e regista, fratello di Fiorello, è pronto a calarsi nei panni di “ballerino per una notte” e a sottoporsi al giudizio della giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Una prova completamente diversa da quelle finora affrontate dall’attore che si prepara a tornare in tv con la nuova fiction “Gli orologi del dialogo” in onda dal 2 novembre in prima serata su Rai1. Un progetto importante che vede l’attore interpretare il personaggio di Gianfranco (“Gianni”) Franciosi. Una serie che ha raccontato così a Tv Sorrisi e Canzoni: “da sempre avevo il desiderio di recitare in una serie con tanta adrenalina e tanta suspense. Al tempo stesso è una storia delle mie. L’eroe ispirato a Gianni Franciosi, che nella fiction si chiama Marco Merani, è un uomo comune che però ha fatto qualcosa di unico: è un civile che si è infiltrato nei narcos!”. Non solo, nella fiction Beppe Fiorello ha dovuto anche guidare motoscafi, ma ha precisato: “avevo una licenza speciale per le riprese. Ho guidato io, senza usare controfigure, e Gianni mi ha dato tutte le dritte. Mi ha insegnato le manovre della barca da off-shore e mi ha suggerito nelle scene dove montavo e smontavo motori”.

Beppe Fiorello: “L’afide e la formica è un film con grande personalità”

Impossibile con Beppe Fiorello non parlare della seconda ondata dei contagi da Coronavirus che se dovessero peggiorare potrebbero significare una sola cosa: un secondo lockdown generalizzato. Durante la prima ondata dello scorso febbraio-marzo, l’attore invitava tutti a stare a casa, ma adesso all’idea di un secondo lockdown precisa: “sarebbe un disastro”. Oltre alla fiction “Gli orologi del diavolo”, Giuseppe Fiorello sta concludendo le riprese del film “L’afide e la formica” diretto da Mario Vitale ambientato a Lamezia Terme in Calabria tra i paesaggi incontaminati del Reventino. Un film a cui è molto legato e su cui ha detto: “mi ha colpito il fatto che ha il giusto dosaggio tra la dolcezza e la determinazione di un regista al suo quarto film ed io ho subito letto un bel film, una bella sceneggiatura, strutturata bene con uno stile ed una grande personalità”. Non solo, l’attore parlando poi della terra Calabria ha precisato: “ha un fermento molto importante dal punto di vista cinematografico e si sta avviando ad una nuova vita. Di questa regione si possono raccontare storie di altro genere e non solo ‘ndranghetistico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA