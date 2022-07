“Beppe Fiorello, vai da Padre Pio poi sei coi gay?”/ Critiche dopo Pride: la replica…

La partecipazione di Beppe Fiorello al Palermo Pride 2022 è diventata un caso. L’attore è finito nel mirino delle critiche di alcuni fan, che lo hanno accusato di ipocrisia per la sua quasi contemporanea presenza a Una voce per Padre Pio su Rai 1. Ne ha parlato lo stesso Beppe Fiorello in un’intervista a La Stampa. «Mi sono sentito dire: “Ma come qualche sera fa eri su Rai Uno a celebrare Padre Pio e poi vai al Pride di Palermo?”. Altri mi hanno detto: “Ci hai deluso”. Sono molto fiero e orgoglioso di avere deluso qualcuno». L’attore ha spiegato l’importanza di «partecipare fisicamente ai movimenti per i diritti, bisogna esserci fisicamente, per questo sono qui».

Giuseppe Fiorello e l'amore per Eleonora Pratelli/ Ha rischiato di morire sul set...

Quindi, Beppe Fiorello ha chiarito le ragioni per le quali ha accettato di aderire alla manifestazione di Palermo. «Ho ricevuto un invito gentile, accorato e così appassionato che non ho esitato un attimo a essere qui. Ho accettato perché avevo la voglia di esserci, non si può sempre parlare per sentito dire. Volevo partecipare a un movimento importante che sta lottando da tanto tempo per diritti fondamentali, spesso negati».

Eleonora Pretelli, moglie di Beppe Fiorello/ Lui ha fatto la prima mossa con un sms

BEPPE FIORELLO E IL RAPPORTO CON LA FEDE

Beppe Fiorello, “madrino” del Pride di Palermo 2022, si è voluto schierare dalla parte della comunità Lgbtq+, ma questo non vuol dire rinnegare la propria fede. In un’intervista concessa anni fa a A sua immagine parlò del suo rapporto con la fede. «Sento che la curiosità verso la fede mi stimola molto di più. Per me consiste nell’ascoltare gli altri, rispettare il prossimo e non imporsi mai. Cerco sempre di essere scelto e, quindi, amato. E di fare, giorno dopo giorno, il mio dovere di cittadino onesto».

A proposito del suo santo preferito, Beppe Fiorello ammise di nutrire «un amore speciale per San Francesco: la sua umiltà e il suo esempio mi hanno sempre emozionato». Si disse poi colpito dalla comunicazione «semplice e diretta» di Papa Francesco. «Questo papa osserva tutto, anche gli ultimi della fila, anzi guarda soprattutto loro. Mi ha fatto capire il senso vero della Chiesa: andare incontro alla gente. E’ Dio che va verso il popolo e tende una mano».

GIUSEPPE MOSCATI: L'AMORE CHE GUARISCE/ Il film sul lavoro come vocazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA