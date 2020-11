Beppe Fiorello Vs Luca Argentero?/ “Fiction con i medici? Non vado mai sul sicuro”

Scoppia la bomba sui social dove va in scena il siparietto ad alta tensione tra Beppe Fiorello e Luca Argentero e mentre il primo ammette di aver parlato in generale, il secondo è rimasto ancora appesa a quella che agli occhi di tutti sembra una palese frecciatina. Ma cosa è successo di preciso tra i due volti noti e macina ascolti di Rai1? A lanciare l’amo è stato proprio il siciliano che dopo il doppio appuntamento con Gli Orologi del Diavolo e gli ascolti inferiori a quelli di Doc Nelle tue Mani, ha voluto ringraziare il pubblico e dando appuntamento al doppio finale della prossima settimana, ha postato su Twitter la recensione della serie firmata da Repubblica sottolineando però alcuni passaggi in cui si parla della sicurezza che danno alcuni temi come proprio quelli legati ad ospedali, medici e infermieri.

Beppe Fiorello Vs Luca Argentero e Doc nelle tue mani?

Inutile dire che il tweet sembrava davvero destinato a Luca Argentero e Doc nelle tue mani tanto che lo stesso attore ha deciso di commentare al grido di “Che strano tweet”. A quel punto sono partiti polemiche e pettegolezzi riportati poi da tutti i siti web che gridano alla battaglia tra i due volti di Rai1. Ma davvero la fiction di Argentero è un campo sicuro che non poteva far altro che portare a casa gli ascolti che sta facendo? Beppe Fiorello in un commento successivo sottolinea di aver parlato in generale e non in riferimento a Doc ma la bomba è ormai è esplosa e il fatto di aver sottolineato proprio quel passaggio della recensione non può essere un caso.

Ecco qui il tweet incriminato:

Un infinito grazie al pubblico che sta amando #gliorologideldiavolo una serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti, io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro.

A lunedì e martedì prossimo con le ultime due puntate e un finale mozzafiato pic.twitter.com/jjfw3NovoE — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) November 11, 2020





