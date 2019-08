Beppe Grillo apre al Pd?/ Crisi Governo, M5s “Cambiamenti subito, altro che elezioni”

Arriva anche il commento di Beppe Grillo sulla crisi di Governo. E’ giunta alla fine l’alleanza M5s-Lega, maggioranza spaccata sulla Tav, e sono numerose le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Tutti – almeno a parole, sondaggi politici alla mano o meno – vogliono tornare alle urne per elezioni anticipate, ma si è parlato molto di una possibile intesa parlamentare tra Movimento 5 Stelle e la corrente dem che fa riferimento a Matteo Renzi. Quest’ultimo ha smentito sui social – «Dai, ragazzi, non scherziamo» – ma anche Salvini e Zingaretti hanno preso posizione sul tema, il primo attaccando l’ormai ex alleato e il secondo smentendo qualsivoglia chiacchierata con i grillini. Ed è l’ex garante pentastellato a ravvivare il dibattito: «Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo! Come un serpente che cambia la pelle. E che l’estate ci illumini, in alto i cuori!», la chiusura di un lungo post pubblicato sul suo sito.

BEPPE GRILLO APRE ALL’INTESA M5S-PD?

Beppe Grillo ha messo nel mirino Matteo Salvini e la Lega, lanciando un messaggio chiaro e forte a Luigi Di Maio & Co.: «Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari. Non si può lasciare il Paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo». Con un linguaggio a dir poco metaforico, il comico genovese sembra tracciare la strada: tolto il Carroccio e i suoi storici alleati, in Parlamento resta soltanto il Partito Democratico. Prosegue Grillo nel suo lungo post: «Lasciamoci quindi alle spalle Psiconani, Ballerine e Ministri Propaganda a galleggiare come orridi conglomerati di plastica nei mari: per loro quella è vita, una gran vita, per noi soltanto sporcizia non biodegradabile».

