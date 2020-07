Beppe Grillo, incidente mortale del 1981/ Il sindaco di Limone “Rimuova quel rottame”

Il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, vuole che la carcassa della Chevrolet di Beppe Grillo, venga rimossa il prima possibile. Quell’auto è lì, nel cuneese, da quasi 39 anni, precisamente dal 7 dicembre del 1981, quando appunto l’allora comico, poi fondatore del Movimento 5 Stelle, subì un gravissimo incidente in cui morirono tre persone, e per cui lo stesso venne condannato per omicidio plurimo colposo. «Quel rottame – racconta oggi il sindaco ai microfoni de La Stampa – non è un trofeo da mostrare ai turisti. Tanti continuano a fermarsi, per scattare fotografie come fosse un’attrazione. Invece bisogna avere rispetto delle persone che sono decedute in quella tragedia. Proverò a contattare Beppe Grillo, per collaborare insieme, trovare una soluzione condivisa e rimuovere definitivamente i resti del veicolo». A morire furono i coniugi Renzo Giberti e Rossana Quartapelle, di 45 e 33 anni, nonchè il loro figlio Francesco di 9 anni. Il quarto occupante dell’auto, Alberto Mambretti di 40 anni, si salvò, ma venne ricoverato in prognosi riservata. Praticamente illeso Grillo, che prima che l’auto cadesse nel burrone si tuffò fuori dalla stessa per poi chiamare i soccorsi sotto choc.

BEPPE GRILLO PARLAVA COSI’ NEL 1984: “LA MACCHINA HA RUOTATO VERSO IL BURRONE…”

«Ho cercato di assecondare la marcia dell’auto all’indietro, come quando si fa retromarcia – dichiarò Grillo nel 1984 durante un’intervista – puntando verso una sporgenza di roccia del monte, dove speravo di fermarmi. Per disgrazia ho colpito quella sporgenza con la ruota di scorta esterna, la macchina ha ruotato verso il burrone. Istintivamente, ho spalancato la portiera e mi sono lanciato, mentre la Chevrolet precipitava». Il sindaco di Limone ha aggiunto: «Ricordo che nel mese successivo all’incidente, giorno dopo giorno sparirono le componenti “di valore” dell’auto: pneumatici, carrozzeria, parti interne dell’abitacolo. Ora è rimasto soltanto un piccolo cumulo di rottami, tuttavia visibili a un centinaio di metri dalla strada. Niente di personale con Beppe Grillo, capisco che sia difficile per lui ricordare, ma ritengo che vadano rimossi per sempre, mettendo la parola fine a quella terribile vicenda».



