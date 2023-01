Beppe Grillo/ “L’Italia diventi un Paese senza contante come la Danimarca”

Primo anno senza rapine in Danimarca, secondo Beppe Grillo anche l’Italia deve diventare un Paese cashless. Il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle ha speso una pagina del suo web per presentare la sua teoria, che trae spunto dalla notizia diffusa oggi dai media di Copenaghen: lo Stato nordico ha registrato il suo primo anno senza rapine in banca, poiché l’uso del denaro contante è calato negli ultimi anni.

Beppe Grillo sta fondando nuova religione?/ Sospetti anche nel M5s sull'Altrovismo...

Questo quanto reso noto dal sindacato dei lavori che operano nella finanza del Paese danese, sottolineando come il minore utilizzo di denaro contante abbia portato le banche a ridurre i loro servizi di cassa: “Ogni volta che accade è uno sforzo estremo per i dipendenti coinvolti”, ha precisato Steen Lund Olsen, vicepresidente del sindacato Finansforbundet. Entrando nel dettaglio dei numeri, in Danimarca ci sono state 221 rapine in banca nel 2000, diminuite a meno di 10 all’anno dal 2017. E ancora, l’emergenza coronavirus ha fornito una spinta al Paese all’abbandono del contante.

SPILLO/ Di Maio, il trasformista diventato membro della casta

L’ANALISI DI BEPPE GRILLO

“Prendiamo esempio. Sicuramente uno dei tanti motivi in più per essere una società cashless”, le parole di Beppe Grillo suo suo blog nell’invitare l’Italia a prendere esempio dalla Danimarca: “La Danimarca ha registrato il suo primo anno senza rapine in banca, poichè l’uso di denaro contante è diminuito negli ultimi anni. Nel 2021, il paese nordico ha avuto una sola una rapina in banca, in calo rispetto alle 222 di due decenni fa, secondo i dati di Finance Denmark”. Il comico genovese ha proseguito: “La riduzione del numero di cassieri in Danimarca è in gran parte dovuta al fatto che la maggior parte dei pagamenti viene effettuata tramite carte di pagamento o altre opzioni di pagamento digitali. La banca centrale danese ha riferito nel marzo dello scorso anno che l’uso del contante si è quasi dimezzato, passando dal 23% dei pagamenti nel 2017 al 12% nel 2021. Prendiamo esempio. Sicuramente uno dei tanti motivi in più per essere una società cashless”.

LEGGI ANCHE:

CONSULTAZIONI/ Gioco mortale a sinistra: M5s e Pd impreparati alla crisi della Meloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA