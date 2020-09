“Beppe Grillo mi ha aggredito”/ Giornalista Dritto e Rovescio finisce in ospedale

«Beppe Grillo mi ha aggredito». A denunciarlo è Francesco Selvi, lavoratore autonomo per la trasmissione “Diritto e Rovescio” di Rete 4. Il giornalista ha raccontato di essere stato aggredito dal fondatore del Movimento 5 Stelle oggi in uno stabilimento balneare di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno. Lui ha provato a fargli delle domande, col il cellulare acceso, ma pare che il comico non l’abbia presa bene. L’accaduto è stato reso noto da Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana (Ast), d’intesa con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi). «Gli organismi dirigenti dell’Ast si stringono solidali e indignati al collega», ha scritto Bennucci in una nota. Francesco Selvi ha raccontato che Beppe Grillo prima ha provato a prendergli il cellulare, poi lo ha spinto con forza, facendolo cadere da una scala che collega lo stabilimento balnare con la spiaggia.

FRANCESCO SELVI “AGGREDITO DA BEPPE GRILLO”

Sandro Bennucci di Ast ha raccontato che il giornalista Francesco Selvi, che «stava facendo esclusivamente il suo lavoro», è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presso l’ospedale di Cecina (Li), dove gli è stato riscontrato un trauma distorsivo ad un ginocchio che è giudicato guaribile in 5 giorni per l’aggressione di Beppe Grillo. Ora l’Associazione Stampa Toscana e Fnsi «uniscono all’indignazione una ferma protesta», in quanto «non è tollerabile che un personaggio impegnato in maniera diretta o indiretta in politica, quindi un uomo pubblico a tutti gli effetti, reagisca in maniera violenta davanti a un giornalista che sta solo esercitando la sua professione». Ast e Fnsi hanno colto l’occasione per lanciare un appello alle istituzioni affinché tutelino coloro che lavorano nel mondo dell’informazione, «visto che è costretta a registrare, per l’ennesima volta nel giro di pochi mesi, l’aggressione a un giornalista in Toscana».



© RIPRODUZIONE RISERVATA